Förlängt evenemangsstöd till lopp och cuper

Företag, enskilda näringsidkare, behöriga företrädare för företag eller evenemangsstödsombud kan ansöka om att få stöd.

Stödet kan beviljas för evenemang (eller liknande evenemang) som även arrangerats tidigare och som omfattar minst 250 deltagare. Evenemanget ska ha ställts in eller i hög grad begränsats på grund av pandemirestriktioner vid tidpunkten för inställandet. Beslutet om att ställa in ska även ha meddelats utåt och dokumenterats. Arrangören ska också ha försökt att undvika att ställa in evenemanget genom att anpassa sig efter restriktionerna i högsta möjliga mån.

Stödet omfattar exempelvis motionslopp och ungdomscuper, men inte normal tävlings- eller träningsverksamhet så som tävling, matcher och seriespel.

Källa: Skatteverket