5 rätt: (18,76) 24 606 kr.

LOPP 1: 1) Global Bookmaker, Magnus A Djuse, 1.14,9, 2) Hollywood Story, 3) Chestnut Hill. LOPP 2: 1) Nail'em, Åke Lindblom, 1.16,8, 2) Last Gift C.G., 3) Ies General. Tvilling: 6/7 8,71. Odds: 1,69. Plats: 1,17–2,17–3,37. Struken nr 4. LOPP 3: 1) Mister Lucky Sox, Pierre Nyström, 1.17,9, 2) Run N'Cola, 3) Nose High. Tvilling: 3/4 2,84. Odds: 4,15. Plats: 1,43–1,07–2,21. Struken nr 10. LOPP 4: 1) Lady Dee, Kenneth Haugstad, 1.16,6, 2) Persos Last Date, 3) Janette Francais. Tvilling: 1/10 4,72. Odds: 1,59. Plats: 1,13–1,76–2,20. LOPP 5: 1) Going Behind, Alice Molin, 1.17,3, 2) Winning Dream, 3) Neon Bank. Tvilling: 3/5 419,23. Odds: 135,79. Plats: 12,24–1,97–1,25. Strukna nr 6 och 10. LOPP 6: 1) Japiro Queen, Marcus Lilius, 1.15,9, 2) Calla Frontline, 3) Adam Orden. Tvilling: 3/5 16,26. Odds: 3,80. Plats: 1,41–2,07–1,55. Strukna nr 4 och 12.

V5: 710 219 kr.