Stenson delad 13:e i Saudiarabien

Svensken behövde 66 slag, fyra under par, under den första ronden på Royal Greens Golf and Country Club, ett resultat som ger honom en delad 13:e-plats efter 18 hål. Stenson svarade för en bogey på det första hålet, men noterades sedan för fem birdies under resten av rundan.

Den penningstinna tävlingen i Saudiarabien ingår sedan i år på Asientouren, och har lyckats locka en stor del av världseliten. 21 av världens 50 högst rankade spelare finns på plats. Förre världsettan Dustin Johnson är en av spelarna som ligger före Stenson, efter att ha inlett på 65 slag.

Matteo Manassero, Italien, är i ensam ledning på 62 slag, åtta under par.

Asientouren gör den här säsongen en jätteoffensiv, finansierad av den statliga saudiska investeringsfonden PIF. Kritiker menar att den saudiska satsningen kan ses som ännu ett exempel på "sportswashing", att idrottssatsningar riktar strålkastarljuset bort från landets bristande mänskliga rättigheter.