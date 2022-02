trav-dd-referat

Favoriten 5 Global Bodyguard (Stefan Persson) snabbstartade till ledningen och kunde dämpa tempot. Ryckte i sista sväng och höll undan till säker seger. 7 My Story Is True tredjespår till utvändigt ledaren 1 400 meter kvar, som blev andrapar utvändigt dryga varvet kvar. Attackerade halvvarvet kvar och avslutade bra. 10 The Natural femtepar utvändigt, som blev sjättepar utvändigt 1 400 meter kvar. Följde med i tredjespår på sista långsidan, gick ut till egen attack in på upploppet och spurtade vasst.

trav ÅBY dd-referat avd 1 Avd 2 Favoriten 4 Orkan von Haithabu (Michael Nimczyk) kunde överta ledningen mitt i första sväng, och fick sedan dämpa tempot efter en snabb öppning. Ryckte ur sista sväng och lyckades precis hålla undan till seger. 7 Natorp Bo andrapar utvändigt. Attackerade ur sista sväng och spurtade vasst till målfotoförlust. 2 Mainio tog ledningen, men släppte och fick rygg på ledaren mitt i första sväng. Såg ut att bli frånåkt ur sista sväng men höll farten fint och klarade tredjeplatsen.