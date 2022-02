LOPP 1: 1) Sluggo Tabac, Olle Alsén, 1.37,3, 2) Gann Dina, 3) Anneros Edvard. Tvilling: 6/7 82,15. Odds: 5,50. Plats: 1,70–6,97–1,87. LOPP 2: 1) Cala Mayor de B., Rikard N Skoglund, 1.20,6, 2) Listas Prettywoman, 3) Kia Ora. Tvilling: 2/4 22,83. Odds: 2,94. Plats: 1,15–2,90–1,05. LOPP 3: 1) I Am D., Oskar Kylin Blom, 0.0,0, 2) Ohh Tooma, 3) Wakeup Dreamer. LOPP 4: 1) Sundbo Hero, Rikard N Skoglund, 0.0,0, 2) Odin Lynet, 3) Gull Tina. LOPP 5: 1) Strong Caviar, Jorma Kontio, 0.0,0, 2) Episode Nine, 3) Viggo la Ma. LOPP 6: 1) Ivar Pace, Olle Alsén, 0.0,0, 2) Grott Maja, 3) Fireman Am. LOPP 7: 1) Pontiac S.W., Nicklas Westerholm, 0.0,0, 2) C.C.Boy, 3) Enge Sargon. LOPP 8: 1) Clean Bandit, Dwight Pieters, 0.0,0, 2) Wigo Memphis, 3) Cavat Vendil.

