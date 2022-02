trav-dd-referat

5 Be the One (Mika Forss) först i andraspår, men kunde överta ledningen efter 400 meter. Blev utmanad upploppet ner och försvarade sig bra, fick ge sig 30 meter kvar men fick segern sedan målettan diskvalificerats för trängning. 10 My Sea fjärdepar utvändigt. Följde med i tredjespår halvvarvet kvar men blev utputtad i fjärdespår mitt i sista sväng när målettan hittade loss, spurtade bra och var målfoto från att hinna fram. Favoriten 9 Zack Bris andrapar utvändigt. Attackerade på sista långsidan och kom fram utvändigt ledaren 400 meter kvar. Utmanade upploppet men kom inte förbi i en tät slutstrid.