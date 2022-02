1) Denise Herrmann, Tyskland, 44.12,7 (1), 2) Anais Chevalier-Bouchet, Frankrike, +9,4 (1), 3) Marte Olsbu Røiseland, Norge, +15,3 (2), 4) Vanessa Voigt, Tyskland, +16,6 (1), 5) Dzinara Alimbekava, Belarus, +31,7 (1), 6) Marketa Davidova, Tjeckien, +31,9 (1), 7) Deedra Irwin, USA, +1.01,4 (1), 8) Ingrid Landmark Tandrevold, Norge, +1.02,7 (1), 9) Kristina Reztsova, Ryska olympiska kommitténs lag, +1.13,1 (2), 10) Julija Dzjima, Ukraina, +1.21,7 (2), 11) Iryna Petrenko, do, +1.29,5 (0), 12) Mona Brorsson, Sverige, +1.30,4 (1), 13) Elvira Öberg, do, +1.42,5 (3), 14) Vanessa Hinz, Tyskland, +1.54,7 (1), 15) Linn Persson, Sverige, +2.09,6 (2), 16) Hanna Öberg, do, +2.23,1 (3), 17) Lisa Theresa Hauser, Österrike, +2.23,3 (3), 18) Dorothea Wierer, Italien, +2.32,3 (3), 19) Lucie Charvatova, Tjeckien, +2.33,9 (2), 20) Monika Hojnisz-Starega, Polen, +2.42,6 (2).

Kopiera länk Dela Dela den här artikeln Facebook Twitter LinkedIn Email https://nyheter24.se/sport/994208-skidskytte-os Kopiera länken skidskytte PEKING OS damer, 15 km