Rögle vann i OS-stjärnornas frånvaro

Efter två 1–4-förluster i följd tog Rögle sin första trepoängare för året när de i torsdags bortabesegrade tabelljumbon Djurgården.

Men inför dubbelmötet hemma mot Timrå (måndag och tisdag) kvarstod frågetecknet; hur mycket saknar laget OS-spelarna Adam Tambellini och Dennis Everberg?

De båda stjärnspelarna var inför måndagens match nummer ett och två i Rögles interna skytteliga, och hade svarat för nästan en tredjedel av lagets mål.

Efter en händelsefattig förstaperiod verkade svaret bli “mycket”.

Mållös första period

Medan Rögle jagade toppkonkurrenterna Skellefteå och Luleå, kämpade Timrå denna kväll för att närma sig Malmö, fyra poäng framför i tabellen och på platsen ovanför kvalspel. Men för att lyckas behövde man bryta en dyster svit. Timrå hade förlorat sju raka matcher på bortais, senast mot Växjö och Örebro.

— På slutet har vi ändå varit stabila och det har stått och vägt i matcherna ända in i slutet. Ett tag var disciplinen kass men det tycker jag vi fått ordning på och de senaste matcherna har vi varit rejälare och blockat flera skott, och jag tycker snarare vi haft oflyt både i Växjö och Örebro, sade tränare Fredrik Andersson till C More inför matchen.

Och stabila var man också i en förstaperiod som slutade 0–0.

— Det var inte dåligt men vi måste få upp intensiteten, summerade tränarkollegan Cam Abbot i pausen.

I andra perioden gjorde Rögle just det. Tack vare ökat tempo fick man omgående chansen att spela powerplay, ett format där Tambellini och Everberg så långt under säsongen gjort hälften av lagets mål. Men inte heller med en man mer på isen lyckades man hitta rätt.

Bristedt satte segermålet

I alla fall inte första gången.

Men Rögle förde nu matchen och när man halvvägs in i mellanakten åter fick chansen i numerärt överläge prickade Leon Bristedt in 1–0.

— Vi spelar snabbt, bra och tungt mot dem, vilket gör att de inte får andrum. VI fick igång lagmaskinen bra i andra perioden, sade Bristedt efteråt.

Vid underläge 0–1 har Timrå inte en enda gång tidigare under säsongen lyckats vända och ta tre poäng.

Trots en kraftfull slutforcering lyckades man inte heller denna gång. Christoffer Rifalk i Röglemålet storspelade och såg därmed till att gästernas förlustsvit fortsatte och att Rögle kan ta sikte på förstaplatsen i tabellen.

— De forcerade, men vi stod upp bra. Vi har mycket att vara stolta över men nu gäller det att ladda om och komma ut med samma intensitet i morgon, säger Rifalk som svarade för säsongen andra nolla.

För Timrå fortsätter utflykten med ytterligare en match i Catena Arena. Därefter gästar man Färjestad och Luleå innan det är dags att bege sig hemåt. Laget har inte vunnit på bortais sedan den 27 november.