1) Nathan Chen, USA, 113,97, 2) Yuma Kagiyama, Japan, 108,12, 3) Shoma Uno, do, 105,90, 4) Cha Jun-Hwan, Sydkorea, 99,51, 5) Morisi Kvitelasjvili, Georgien, 97,98, 6) Jason Brown, USA, 97,24, 7) Jevgenij Semenenko, Ryska olympiska kommitténs lag (ROC), 95,76, 8) Yuzuru Hanyu, Japan, 95,15, 9) Keegan Messing, Kanada, 93,24, 10) Kevin Aymoz, Frankrike, 93,00, 11) Jin Boyang, Kina, 90,98, 12) Daniel Grassl, Italien, 90,64, 13) Matteo Rizzo, do, 88,63, 14) Adam Siao Him Fa, Frankrike, 86,74, 15) Mark Kondratijuk, ROC, 86,11, 16) Deniss Vasiljevs, Lettland, 85,30, 17) Brendan Kerry, Australien, 84,79, 18) Vladimir Litvintsev, Azerbajdzjan, 84,15, 19) Donovan Carrillo, Mexiko, 79,69, 20) Nikolaj Majorov, Sverige, 78,54.

