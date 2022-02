5 rätt: (14,70) 34 217 kr.

V3–raden: 12–6–6 (lopp 8–10)

3 rätt: (3) 9 815 kr.

LOPP 1: 1) Lawina, Claes Sjöström, 1.18,5, 2) Betty Boop Face, 3) Twenty Dollar. Tvilling: 2/6 6,87. Odds: 3,27. Plats: 1,25–1,55–1,16. Struken nr 5. LOPP 3: 1) Mellby Kaxa, Erik Adielsson, 1.18,6, 2) Queen of Gunners, 3) Minimum Sector. Tvilling: 3/6 3,18. Odds: 1,38. Plats: 1,07–1,41–3,19. LOPP 4: 1) Ies General, Örjan Kihlström, 1.18,7, 2) Combat Fighter, 3) A Sniper. Tvilling: 3/5 9,42. Odds: 6,57. Plats: 1,54–1,41–1,34. LOPP 5: 1) Freddy W.E., Göran Wester, 1.17,5, 2) Jerka Sting, 3) Bajaro B.R.. Tvilling: 5/12 58,87. Odds: 4,70. Plats: 1,95–5,12–1,85. LOPP 6: 1) B.W.T.Gazeau, Mika Forss, 1.17,8, 2) Breakingthelaw Ås, 3) Hisco de Florange. Tvilling: 7/12 13,26. Odds: 13,92. Plats: 2,71–1,33–4,97. LOPP 7: 1) Kosgi, Morgan Ivarsson, 1.17,4, 2) Make My Dream, 3) Hunting Widow. Tvilling: 1/3 65,05. Odds: 17,05. Plats: 2,34–2,66–3,18. Struken nr 12. LOPP 8: 1) Spike Razz, Magnus A Djuse, 1.16,3, 2) Önas Power, 3) Current Leader. Tvilling: 9/12 22,25. Odds: 13,06. Plats: 3,62–1,85–1,98. LOPP 9: 1) Bank Blow, Claes Sjöström, 1.17,2, 2) Global Benefit, 3) Genie Am. Tvilling: 6/8 29,03. Odds: 3,90. Plats: 1,70–3,18–2,31. LOPP 10: 1) Ozzy's Melody, Erik Adielsson, 1.15,5, 2) Dream Creation, 3) Optimum Terminator. Tvilling: 3/6 17,68. Odds: 8,84. Plats: 2,41–1,73–2,54.

V5: 773 857 kr. V3: 39 260 kr.