5 rätt: (299,9) 1 177 kr.

V4–raden: 1–1–6–3 (lopp 1–4)

4 rätt: (11 468) 120 kr.

V3–raden: 4–7–8 (lopp 6–8)

3 rätt: (44) 692 kr.

LOPP 1: 1) Eagle in the Sky, Tomas Pettersson, 1.15,0, 2) Charlie Brodde, 3) Hitman Hearns. Tvilling: 1/8 27,71. Odds: 2,13. Plats: 1,24–6,23–8,10. Struken nr 6. LOPP 2: 1) En Candy Till, Iikka Nurmonen, 1.15,2, 2) Edwardscissorhands, 3) Victor Frontline. Tvilling: 1/10 13,65. Odds: 3,34. Plats: 1,28–2,22–8,04. Struken nr 11. LOPP 3: 1) Likeaboss, Therese Boström, 1.15,6, 2) Corazon de B., 3) Ceboruco. Tvilling: 6/7 2,38. Odds: 2,28. Plats: 1,24–1,13–2,42. Struken nr 8. LOPP 4: 1) Firebird Scoop, Anna Sedström, 1.15,8, 2) He is In, 3) Joe Frazier Boko. Tvilling: 3/9 28,88. Odds: 2,91. Plats: 1,42–3,31–1,44. Struken nr 1. LOPP 5: 1) Lome Lux, Anders Högberg, 1.34,4, 2) Hyndlas Krumelur, 3) Realsbo Molle. Tvilling: 1/3 6,67. Odds: 2,49. Plats: 1,38–1,60–3,55. Struken nr 8. LOPP 6: 1) Global Braveheart, Oskar J Andersson, 1.16,4, 2) Gavin Rich, 3) O.M.Hazebrouck. Tvilling: 4/11 6,20. Odds: 1,95. Plats: 1,27–1,92–2,92. LOPP 7: 1) Laggaprinsen, Robert Wilhelmsson, 1.30,3, 2) B.W.Kungen, 3) Torvald Grimm. Tvilling: 7/8 29,87. Odds: 6,28. Plats: 1,77–2,92–3,72. Struken nr 9. LOPP 8: 1) Kattens O'Malley, Tomas Rosén, 1.16,3, 2) Eclat de Gravel, 3) Hope d'Eronville. Tvilling: 2/8 10,45. Odds: 4,89. Plats: 1,64–1,64–1,81.

V5: 543 351 kr. V4: 1 838 826 kr. V3: 40 620 kr.