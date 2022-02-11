Basket-Basketligan, herrar
Köping: Jordan Giles 17, Niklas Larsson 14, Liam O'Reilly 12, Dominic Robb 12, Oliver Gehrke 11, Evan Mcgaughey 4, Hampus Åhlin 2. Umeå: Cameron Oluyitan 22, Willesley Butler 18, Demarco Dickerson 16, Gustav Hansson 8, Jonathan Peleg 6, Emil Häglund 6, Cole Welle 4, Nils Botold 2.
Basket
Basketligan, herrar
KöpingUmeå7282
(10–22, 28–16, 18–14, 16–30)
NorrköpingNässjö9171
(25–15, 27–22, 17–24, 22–10)
Norrköping: Nathan Dawit 27, Felix Terins 21, Jackson Rowe 15, Adam Ramstedt 9, Tim Schüberg 6, Ladarien Griffin 5, Brandon Tabb 3, Hugo Bergström 3, Elias Desport 2. Nässjö: Keenan Gumbs 14, Jordan Peltier 14, Wesley Alcegaire 10, Zachary Charles 10, Dartaye Ruffin 9, Craig Lecesne 8, Abdou Medjedoub 4, Anton Politis 2.
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