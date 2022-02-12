skeleton-OS
1) Hannah Neise, Tyskland, 4.07,62, 2) Jaclyn Narracott, Australien, +0,62, 3) Kimberley Bos, Nederländerna, +0,84, 4) Tina Hermann, Tyskland, +1,11, 5) Mirela Rahneva, Kanada, +1,53, 6) Katie Uhlaender, USA, +1,61, 7) Anna Fernstaedt, Tjeckien, +1,70, 8) Jacqueline Lölling, Tyskland, +1,73, 9) Zhao Dan, Kina, +1,90, 10) Janine Flock, Österrike, +2,42, 11) Julia Kanakina, Ryska olympiska kommitténs lag (ROC), +2,47, 12) Valentina Margaglio, Italien, +2,76, 13) Nicole Rocha Silveira, Brasilien, +2,86, 14) Li Yuxi, Kina, +2,97, 15) Jalina Tararijtjenkova, ROC, +3,20, 16) Jelena Nikitina, ROC, +3,25, 17) Jane Channell, Kanada, +3,33, 18) Kim Meylemans, Belgien, +3,72, 19) Laura Deas, Storbritannien, +3,93, 20) Endija Terauda, Lettland, +3,95.