Fotboll-Nederländska ligan
1–0 Davy Klaassen (31), 2–0 Sébastien Haller (53), 3–0 självmål (77), 4–0 Sébastien Haller (85), 5–0 Sébastien Haller (88).
Fotboll
Nederländska ligan
AjaxTwente50
(1–0)
WaalwijkFeyenoord02
(0–1)
0–1 Orkun Kokcu (45), 0–2 Jorrit Hendrix (89).
HeerenveenNEC Nijmegen01
(0–1)
0–1 Elayis Tavsan (41).
Amin Sarr spelade hela matchen och Rami Al Hajj blev utbytt i den 67:e minuten för Heerenveen.
Sparta RotterdamWillem II10
(0–0)
1–0 Younes Namli (59).
Max Svensson blev utbytt i den 76:e minuten för Willem II.
Go Ahead EaglesAZ Alkmaar14
(1–3)
1–0 Luuk Bouwers (25), 1–1 Sam Beukema (28), 1–2 Vangelis Pavlidis (33), 1–3 Vangelis Pavlidis (42), 1–4 Sam Beukema (85).
Isac Lidberg blev utbytt i den 59:e minuten för Go Ahead Eagles. Jesper Karlsson blev utbytt i den 77:e minuten för AZ Alkmaar.