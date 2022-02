1) Corine Suter, Schweiz, 1.31,87, 2) Sofia Goggia, Italien, +0,16, 3) Nadia Delago, do, +0,57, 4) Kira Weidle, Tyskland, +0,71, 5) Elena Curtoni, Italien, +1,00, 6) Joana Hählen, Schweiz, +1,29, 7) Cornelia Hütter, Österrike, +1,48, 8) Mirjam Puchner, do, och Marie-Michele Gagnon, Kanada, båda +1,58, 10) Laura Gauche, Frankrike, +1,60, 11) Nicol Delago, Italien, +1,82, 12) Ramona Siebenhofer, Österrike, +1,94, 13) Romane Miradoli, Frankrike, +2,06, 14) Ragnhild Mowinckel, Norge, +2,10, 15) Jasmine Flury, Schweiz, +2,13, 16) Lara Gut-Behrami, do, +2,16, 17) Keely Cashman, USA, 2,26, 18) Mikaela Shiffrin, do, +2,49, 19) Tamara Tippler, Österrike, +2,52, 20) Julia Plesjkova, Ryska olympiska kommitténs lag, +2,61.

