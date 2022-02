5 rätt: (83,44) 5 424 kr.

LOPP 1: 1) Kind Of Steel, Erlend Rennesvik, 1.17,8, 2) Hymne a la Vie, 3) Almaz Poderoso. Tvilling: 3/5 2,09. Odds: 1,18. Plats: 1,08–1,21–LOPP 2: 1) Mc Burney, Vidar Hop, 1.15,7, 2) Picasso, 3) Kolonel Parker. Tvilling: 4/8 61,91. Odds: 4,95. Plats: 2,19–4,19–2,77. LOPP 3: 1) Heimly Best, Åsbjørn Tengsareid, 1.30,7, 2) Schufaks, 3) Hassel Frøkna. Tvilling: 1/3 14,33. Odds: 2,23. Plats: 1,17–1,81–1,53. LOPP 4: 1) Baker, Lars Anvar Kolle, 1.15,8, 2) Mighty Boy, 3) Agnes U.S.. Tvilling: 8/12 31,45. Odds: 3,84. Plats: 2,53–1,98–1,62. LOPP 5: 1) Malala, Geir Vegard Gundersen, 1.26,3, 2) Lættis, 3) Birk Støvern. Tvilling: 3/9 224,65. Odds: 23,87. Plats: 4,37–4,77–3,64. LOPP 6: 1) Goethe Am, Morten A. Pedersen, 1.14,8, 2) Squanto, 3) Joshua B.R.. Tvilling: 2/10 4,93. Odds: 4,22. Plats: 1,61–1,34–1,70.

V5: 696 280 kr.