1) Michelle Gisin, Schweiz, 2.25,67 (1.33,42+52,25), 2) Wendy Holdener, do, 2.26,72 (1.33,41+53,31), 3) Federica Brignone, Italien, 2.27,52 (1.33,11+54,41), 4) Ester Ledecka, Tjeckien, 2.28,32 (1.32,43+55,89), 5) Katharina Huber, Österrike, 2.28,80 (1.35,68+53,12), 6) Christine Scheyer, do, 2.29,25 (1.32,42+56,83), 7) Ramona Siebenhoffer, do, 2.29,69 (1.32,56+57,13), 8) Laura Gauche, Frankrike, 2.30,04 (1.34,08+55,96), 9) Marusa Ferk Saioni, Slovenien, 2.30,12 (1.33,07+57,06), 10) Julia Plesjkova, Ryska olympiska kommitténs lag, 2.30,70 (1.33,54+57,16), 11) Tricia Mangan, USA, 2.32,94 (1.35,89+57,05), 12) Cande Moreno, Andorra, 2.34,34 (1.35,89+1.00,29), 13) Greta Small, Australien, 2.34,55 (1.34,38+1.00,29), 14) Tereza Nova, Tjeckien, 2.35,46 (1.37,07+58,39), 15) Kong Faying, Kina, 2.47,68 (1.41,95+1.05,73).

