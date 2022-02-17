Fotboll-Landskamp, damer
0–1 Nelli Korovkina (51), 1–1 Fanni Vago (54), 1–2 Elizaveta Lazareva (62), 2–2 Fanni Vago (71).
Fotboll
Landskamp, damer
UngernRyssland22
(0–0)
SlovakienBelgien04
(0–1)
0–1 Hannah Eurlings (33), 0–2 Janice Cayman (71), 0–3 Tinne De Caigny (90), 0–4 Sarah Wijnants (90).
UkrainaVenezuela10
(1–0)
1–0 Olha Ovdijtjuk (7).
MaltaMoldavien31
(1–1)
1–0 Charlene Zammit (32), 1–1 Daniela Mardari (44), 2–1 Jade Flask (46), 3–1 Haley Bugeja (73).
WalesSkottland31
(1–1)
0–1 Lana Clelland (45), 1–1 Jessica Fishlock (45 str), 2–1 Jessica Fishlock (53), 3–1 Natasha Harding (61).
IrlandPolen21
(0–0)
0–1 Paulina Dudek (49 str), 1–1 Lucy Quinn (66), 2–1 Louise Quinn (75).
AndorraGibraltar41
(4–1)
1–0 Tere (12), 2–0 Tere (16), 3–0 Maria Ruzafa Lozano (27), 4–0 Marina Fernandez (38), 4–1 Joelle Gilbert (45).
UzbekistanLitauen10
(0–0)
1–0 Dijorachon Chabibullajeva (66).
BulgarienLettland11
(0–1)
0–1 Sandra Voitane (24 str), 1–1 Ivana Najdenova (80 str).
freestyle-OS
Publicerades: 1 timme sedan
TT-FLASH: OS-guld till Sandra Näslund
Publicerades: 1 timme sedan
Noll nya smittfall under OS
Publicerades: 1 timme sedan