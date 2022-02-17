Torsdag 17 Feb
Stockholm
sport / TT

Fotboll-Landskamp, damer

0–1 Nelli Korovkina (51), 1–1 Fanni Vago (54), 1–2 Elizaveta Lazareva (62), 2–2 Fanni Vago (71).

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Fotboll

Landskamp, damer

UngernRyssland22

(0–0)

SlovakienBelgien04

(0–1)

0–1 Hannah Eurlings (33), 0–2 Janice Cayman (71), 0–3 Tinne De Caigny (90), 0–4 Sarah Wijnants (90).

UkrainaVenezuela10

(1–0)

1–0 Olha Ovdijtjuk (7).

MaltaMoldavien31

(1–1)

1–0 Charlene Zammit (32), 1–1 Daniela Mardari (44), 2–1 Jade Flask (46), 3–1 Haley Bugeja (73).

WalesSkottland31

(1–1)

0–1 Lana Clelland (45), 1–1 Jessica Fishlock (45 str), 2–1 Jessica Fishlock (53), 3–1 Natasha Harding (61).

IrlandPolen21

(0–0)

0–1 Paulina Dudek (49 str), 1–1 Lucy Quinn (66), 2–1 Louise Quinn (75).

AndorraGibraltar41

(4–1)

1–0 Tere (12), 2–0 Tere (16), 3–0 Maria Ruzafa Lozano (27), 4–0 Marina Fernandez (38), 4–1 Joelle Gilbert (45).

UzbekistanLitauen10

(0–0)

1–0 Dijorachon Chabibullajeva (66).

BulgarienLettland11

(0–1)

0–1 Sandra Voitane (24 str), 1–1 Ivana Najdenova (80 str).

TT
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