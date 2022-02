LOPP 1: 1) Innocent Am, Bo Falsig, 1.18,4, 2) Sweet Angeline E.P, 3) Borga Corinne. Tvilling: 4/6 7,90. Odds: 2,04. Plats: 1,24–2,04–3,01. LOPP 2: 1) Goop, Adrian Kolgjini, 1.16,2, 2) King Only the One, 3) Un Pastis. Tvilling: 5/6 12,01. Odds: 2,97. Plats: 1,52–2,08–7,48. Strukna nr 3 och 12. LOPP 3: 1) Ekas Zalming, Håkan E Johansson, 1.15,2, 2) Maltese Magic, 3) Great Champion. Tvilling: 3/5 7,42. Odds: 5,64. Plats: 2,07–1,34–6,84.