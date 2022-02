Malmö FF:s succé – tjänade 300 miljoner kronor

Trots att verksamheten var påverkad av covid-19 under 2021 mer än fördubblades Malmö FF:s intäkter. Den främsta anledningen till ökningen var sportsliga framgångar i Champions Leuage där de nådde gruppspelt.

Ersättningarna från Uefa landade på cirka 190 miljoner kronor under 2014 och under 2015 runt 205 miljoner. Men 2021 tjänade klubben 302 miljoner – och det kan bli mer.

— Den definitiva avräkningen kommer inte förrän efter finalen. Uefa säger att man har pandemikostnader och vet inte hur stora de är. Vi har försökt bedöma utifrån siffrorna vi fått och det kan faktiskt i stället bli någon slant till, säger Anders Pålsson till Sydsvenskan.

Något som Anders Pålsson menar kan ha att göra med att Malmö FF är ensamt nordiskt lag.

Under pandemiåret 2020 hade MFF en förlust på 50 miljoner kronor, men under 2021 noterades ett positivt resultat – 154 miljoner kronor plus.