Matchguide: Sverige–Slovakien

Var: Nationella inomhusstadion, Peking.

När: Lördag kl 14.10, svensk tid.

TV/radio: Kanal 5/Discovery+ och Radiosporten.

Vägen till bronsmatch, Sverige: Lettland 3–2, Slovakien 4–1, Finland 3–4 e förl, Kanada 2–0 (kvartsfinal), ryska laget 3–4 e str (semifinal). Slovakien: Finland 2–6, Sverige 1–4, Lettland 5–2, Tyskland 4–0 (åttondelsfinal), USA 2–1 e str (kvartsfinal), Finland 0–2 (semifinal).

Detta gäller vid oavgjort: Förlängning, högst 20 minuter, med tre utespelare och en målvakt per lag. Första målet vinner. Är det fortfarande oavgjort blir det straffläggning med fem olika straffskyttar per lag. Är det fortfarande oavgjort efter fem omgångar blir det sudden death-straffar, en per lag per omgång, tills något lag vinner. En och samma spelare kan lägga flera straffar i sudden death-omgångarna.

Finalen: Spelas på söndag, klockan 05.10 svensk tid, mellan Finland och det ryska laget.

Sverige

Målvakter: 31 Lars Johansson (35 Magnus Hellberg, 39 Adam Reideborn).

Backpar: 5 Oscar Fantenberg, 32 Lukas Bengtsson – 52 Philip Holm, 2 Christian Folin – 7 Henrik Tömmernes, 64 Jonathan Pudas – 81 Theodor Lennström.

Extraback: 33 Linus Hultström.

Kedjor: 86 Mathias Bromé, 58 Anton Lander, 48 Carl Klingberg – 29 Pontus Holmberg, 23 Lucas Wallmark, 8 Fredrik Olofsson – 59 Linus Johansson, 95 Jacob de la Rose, 18 Dennis Everberg – 12 Max Friberg, 16 Marcus Krüger, 27 Joakim Nordström – 15 Gustav Rydahl.

Extraforward: 34 Daniel Brodin.

Slovakien

Målvakter: 24 Patrik Rybar (42 Branislav Konrad, 30 Matej Tomek).

Backpar: 14 Peter Ceresnak, 65 Michal Cajkovsky – 44 Mislav Rosandic, 52 Martin Marincin – 22 Samuel Knazko, 28 Martin Gernat – 5 Simon Nemec.

Extra back: 71 Marek Daloga.

Kedjor: 34 Peter Cehlarik, 27 Marek Hrivik, 20 Juraj Slafkovsky – 13 Tomas Jurco, 79 Libor Hudacek, 88 Kristian Pospisil – 12 Milos Kelemen, 19 Michael Kristof, 25 Peter Zuzin – 49 Samuel Takac, 40 Milos Roman, 87 Pavol Regenda – 56 Marko Dano.

Extra forward: 89 Adrian Holesinsky.