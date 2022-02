Kempe i storform – tvåmålsskytt igen

Det var dock en annan svensk som i mitten av den första perioden var först med att skriva in sig i målprotokollet. Arizonas Anton Strålman skickade iväg pucken från bakom målet, den studsade in i ett rörigt försvar, för att till sist ta sig in bakom Cal Peterson i Los Angeles-målet. Loui Eriksson noterades för en assist.

Men bara drygt tio sekunder senare fick Los Angeles revansch när Adrian Kempe måttade ett hårt skott och satte 1–1.

Arizona drygade sedan ut till 3–1 i den andra perioden, innan Los Angeles svarade med hela fyra raka mål. Upphämtningen började med en passning från Adrian Kempe till Drew Doughty, som fixade 3–2. Viktor Arvidsson spelade sedan fram till kvitteringen, innan Drew Doughty gav bortalaget ledningen med sitt andra mål för kvällen.

Adrian Kempe satte spiken i kistan med ännu ett hårt skott från den högra tekningscirkeln, med halva sista perioden spelad.

Det var andra kvällen i rad som 25-åringen blev tvåmålsskytt och avgjorde med en fullträff. I fredags satte han 4–3 i förlängningen mot Vegas.

Med fyra mål på två dagar stormar Adrian Kempe fram i den svenska skytteligan i NHL. Han är nu andre bäste svensk med 23 mål den här säsongen, tillsammans med Gabriel Landeskog. Filip Forsberg leder på 25 mål.

Även Torontos William Nylander blev tvåmålsskytt i nattens NHL-ishockey. Vid underläge 0–2 mot St Louis höll 25-åringen kvar Toronto i matchen och fixade både reducering och kvitteringen 2–2. Men St Louis drog ifrån och vann till slut med 6–3.