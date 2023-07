Bakgrund till Sjusovardagen 27/7

Sjusovardagen har sina rötter i en gammal legendarisk berättelse som härstammar från kristen mytologi. Enligt legenden skulle sju unga kristna män fly till en grotta utanför Efesos i Turkiet under förföljelsen av kristna under kejsar Decius tid på 200-talet. Där inne somnade de in och vaknade upp först efter 200 år, när kristendomen var en erkänd och accepterad religion. Deras historia blev känd som "legenden om de sju sovande" och har sedan dess förknippats med en kärlek till sömn och återhämtning.

Hur firas Sjusovardagen den 27 juli?

Sjusovardagen är en dag för att hedra de som älskar att sova och uppmuntra till en lugn och avkopplande dag. Firandet varierar från person till person, men det finns några vanliga sätt att hylla denna speciella dag.

Sovmorgon: Många väljer att utnyttja möjligheten till en lång sovmorgon på Sjusovardagen. Att stänga av väckarklockan och låta sig själv njuta av några extra timmars sömn är ett vanligt sätt att fira denna dag. Pyjamasdag: Att tillbringa hela dagen i pyjamas är ett sätt att verkligen omfamna Sjusovardagen. Att klä sig i bekväma kläder och inte bry sig om att byta till arbetskläder eller formella kläder ger en känsla av avkoppling och ledighet. Power Nap: För de som inte kan spendera hela dagen i sängen kan en välplacerad "power nap" vara ett sätt att fira Sjusovardagen. Att ge sig själv en kort tupplur under dagen kan bidra till att återfå energin och ge en extra känsla av vila.

