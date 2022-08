Niclas Wahlgren la flirtig kommentar under Josephine Qvists bild – nu svarar hon

I nya storsatsningen Kompani Svan kommer programmets deltagare tvingas utmana sig själva som aldrig tidigare. Det kommer att vara blod, svett tårar – men även mycket glädje. gruppen kommer att ledas av Gunde Svan och Mikael Tornving.

En av deltagarna är ingen mindre än vår dokusåpadrottning Josephine Qvist, 30. Qvist har vi sett i otaliga säsonger av Ex on the beach men idag syns hon mest på sina sociala medier i form av Youtube, TikTok och Instagram.

Josephine Qvist. Bildkälla: josephineqvist/Instagram

Tidigare känt från program där deltagare tvingas samarbeta och leva tätt inpå varandra är att man ofta knyter nya kontakter och kommer varandra nära.



Detta fick följarna se ett smakprov på när Qvist nyligen publicerade en bild på sig själv i underkläder. I sedvanlig ordning haglade det in kommentarer under bilden – varav en av kommentarerna kom ifrån Niclas Wahlgren.

"Får man va så här nakey på IG. HOPPAS NI HAFT EN FANTASTISK HELG", skrev hon till sin bild.

Josephine Qvist. Bildkälla: Instagram

"Ja! Så eller klädd i M90 spelar ingen roll för du är lika fin i båda ", skrev Niclas Wahlgren, 57.

M90 är deltagarnas mundering i programmet.

Kommentaren var inte helt passande enligt Qvists följare. De ansåg att ålderskillnaden mellan profilerna och det faktum att Niclas har barn gjorde det hela konstigt.

Nyheter24 hörde av sig till Josephine och frågade om profilerna sprungit på varandra efter inspelningen.

– Nej. Vi spelade in programmet ihop och vi alla som var med i programmet är vänner idag. Ska jag vara ärlig hade jag inte ens sett kommentaren, berättar Josephine.