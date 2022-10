Så fick Alex Ceesay sina ärr: "På Kumla..."

Alex Ceesay, 30, är en rappare och sociala medie-profil som i dag har över 200 000 spelningar i månaden på Spotify. Han följs också av över 100 000 människor på sin Instagram.



Alex har även drivit en framgångsrik Youtube-kanal tillsammans med exflickvännen Alva "Alvahalvi" Frykdal. När Mediekademein i dag släppte Maktbarometern där de mäktigaste på Twitter, Instagram, TikTok och Youtube rankas så hamnade Alex och Alva på nittonde plats över listan på Årets kometer.

Men under veckan gick profilerna ut med att de gjort slut, vilket många av följarna gärna ville säga sitt om. Inlägget Alex publicerade på Instagram har i skrivande stund över 1000 kommentarer.

Så fick Alex Ceesay sina ärr

Utöver sin relation har Alex väldigt öppet pratat om sin kriminella bana, saker han dömts för och tiden han suttit i fängelse.

En fråga som Alex ofta får handlar om hur han fick ärren på sina kinder, som man idag kan säga har blivit ett av hans signum.

På Youtubekanalen Rap Central berättar han att det var vid två olika tillfällen som han fick sina ärr.

– Jag har avvaktat med att berätta om hur det hela gått till då det blir som med Jokern som säger olika saker varje gång. Men nu ska ni få hundra procent sanning, inleder han.

– Min högra sida var en falkshals som skar upp. Men då var jag liten. Den vänstra sidan var när jag var 20 år och fick en porslinskopp in i kinden under en fight på Kumla. Men nej det är inget snitches get stiches som många skämtsamt sagt, avslutar han.