Här är billigaste kvadratmeterpriset i Ale – vi har hela listan

En fastighet som såldes för 81 000 kronor toppar listan över de billigaste fastighetsförsäljningarna per kvadratmeter i Sverige under senaste veckan. Priset per kvadrat blev 500 kronor.

Totalt registrerades 744 fastighetsförsäljningar i Sverige förra veckan, med ett snittpris på 3,5 miljoner. Försäljningarna i listan nedan gäller för fastighetsförsäljningar där lagfarten upprättades senaste veckan, även om fastigheten kan ha sålts tidigare. 10. 168 000 kronor, Undenäs Nu är försäljningen klar av huset på adressen Forsvik Tobro 1 i Karlsborg. Kvadratmeterpriset blev 1 000 kronor. Priset blev 168 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i mars. 9. 125 000 kronor, Kroppa Försäljningen av fastigheten på adressen Bernsnäsvägen 4C i Nykroppa är nu klar. Per kvadratmeter blev priset 1 500 kronor. Huset är 85 kvadratmeter stort och byggdes 1955. Ägarbytet blev klart i mars och priset blev 125 000 kronor. 8. 200 000 kronor, Långsele Den 120 kvadratmeter stora villan på Nygatan 5 i Långsele har nu blivit såld. Ägarskiftet blev klart i februari och köpesumman blev 200 000 kronor, 1 500 kronor per kvadratmeter. Husets byggår är 1965. 7. 284 000 kronor, Tiljan Nu har huset på Åkaregatan 18 i Norrköping fått nya ägare. Huset byggdes 1962 och har en boyta på 159 kvadratmeter. 2 000 blev priset per kvadratmeter för villan. Priset blev 284 000 kronor och den nya ägaren tog över huset i december. 6. 500 000 kronor, Torp Fastigheten på Naggen 301 i Ånge har fått ny ägare. Priset per kvadratmeter är 106 500 kronor. Priset för hela huset blev 500 000 kronor. Husets byggår är 1935 och det har en boyta på 71 kvadratmeter. 5. 170 000 kronor, Högsby Nu är det klart med försäljningen av huset på adressen Kambacken 8 i Högsby. Kvadratmeterpriset slutade på 1 500 kronor. Priset blev 170 000 kronor och den nya ägaren tog över huset i mars. 4. 125 000 kronor, Kroppa Fastigheten på adressen Bernsnäsvägen 4D i Nykroppa har fått ny ägare. Kvadratmeterpriset för fastigheten blev 1 500 kronor. Huset byggdes 1955 och har en boyta på 85 kvadratmeter. Köpet blev klart i mars och priset blev 125 000 kronor. 3. 225 000 kronor, Dal I veckan blev det nya ägare till huset på Hällsjö 203 i Kramfors. Per kvadratmeter blev priset 1 500 kronor. Huset är 135 kvadratmeter stort och byggdes 1930. Ägarbytet gjordes i mars och priset blev 225 000 kronor. 2. 193 000 kronor, Algutsboda Ekbackevägen 3 i Emmaboda såldes i veckan och köpesumman blev 193 000 kronor. Kvadratmeterpriset landar därmed på 500 kronor. Byggår för huset är 1959 och boarean är 300 kvadratmeter. 1. 81 000 kronor, Lextorp Lextorpsvägen 765 i Trollhättan har fått ny ägare. Huset byggdes 1978 och har en boyta på 116 kvadratmeter. Affären blev klar i oktober och köpesumman blev 81 000 kronor. Det gör kvadratmeterpriset till 500 kronor.