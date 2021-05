Miljonregnet – dyraste villorna i Eskilstuna per kvadrat senaste månaden

En fastighet som såldes för 2 miljoner kronor toppar listan över de dyraste fastighetsförsäljningarna per kvadratmeter i Eskilstuna kommun under senaste månaden. Priset per kvadrat blev 44 500 kronor.

Totalt registrerades 30 fastighetsförsäljningar i kommunen senaste månaden, med ett snittpris på 2,8 miljoner. Försäljningarna i listan nedan gäller för fastighetsförsäljningar där lagfarten upprättades senaste månaden, även om fastigheten kan ha sålts tidigare. 10. 4,1 miljoner, Ängstorpet Nu är det klart med försäljningen av huset på adressen Alvedalsvägen 4A i Eskilstuna. Kvadratmeterpriset slutade på 27 000 kronor. Priset blev 4 050 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i april. Byggår för huset är 1989 och boarean är 150 kvadratmeter. 9. 5,5 miljoner, Kafjärden I mars blev det nya ägare till huset på Kyrkvägen 61 i Kjulaås. Per kvadratmeter blev priset 27 500 kronor. Huset är 200 kvadratmeter stort och byggdes 1910. Ägarbytet gjordes i mars och priset blev 5 500 000 kronor. 8. 3,3 miljoner, Ägoskiftet Fastigheten på Vårgärdesgatan 21 i Eskilstuna har fått nya ägare. Priset per kvadratmeter är 106 500 kronor. Priset för hela huset blev 3 330 000 kronor. Husets byggår är 1935 och det har en boyta på 71 kvadratmeter. 7. 3,5 miljoner, Slagsta Nu är försäljningen klar av huset på adressen Helgestahillsvägen 5 i Eskilstuna. Kvadratmeterpriset blev 28 000 kronor. Priset blev 3 510 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i januari. 6. 2,8 miljoner, Torshälla Fastigheten på adressen Stockrosgatan 10 i Torshälla har fått nya ägare. Kvadratmeterpriset för fastigheten blev 29 000 kronor. Huset byggdes 1967 och har en boyta på 96 kvadratmeter. Köpet blev klart i februari och priset blev 2,8 miljoner kronor. 5. 725 000 kronor, Kafjärden Den 23 kvadratmeter stora villan på Torsborg Ekgården i Eskilstuna har nu blivit såld. Ägarskiftet blev klart i mars och köpesumman blev 725 000 kronor, 31 500 kronor per kvadratmeter. Husets byggår är 1962. 4. 3,4 miljoner, Kafjärden Kvarnvägen 30 i Kjulaås har fått nya ägare. Huset byggdes 1969 och har en boyta på 100 kvadratmeter. Affären blev klar i mars och köpesumman blev 3 435 000 kronor. Det gör kvadratmeterpriset till 34 500 kronor. 3. 3,9 miljoner, Gillberga Försäljningen av fastigheten på adressen Aspvägen 19 i Eskilstuna är nu klar. Per kvadratmeter blev priset 34 500 kronor. Huset är 112 kvadratmeter stort och byggdes 1980. Ägarbytet blev klart i april och priset blev 3 865 000 kronor. 2. 1,6 miljoner, Kafjärden Takttorpsvägen 19 i Eskilstuna såldes i februari och köpesumman blev 1 600 000 kronor. Kvadratmeterpriset landar därmed på 40 000 kronor. Byggår för huset är 1945 och boarean är 40 kvadratmeter. 1. 2 miljoner, Tumbo Nu har huset på Mullvadsvägen 8 i Udden fått nya ägare. Huset byggdes 1986 och har en boyta på 45 kvadratmeter. 44 500 blev priset per kvadratmeter för villan. Priset blev 2 000 000 kronor och den nya ägaren tog över huset i april.