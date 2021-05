Hela listan: Här är högsta kvadratmeterpriset i Lund senaste månaden

En fastighet som såldes för 7 miljoner kronor toppar listan över de dyraste fastighetsförsäljningarna per kvadratmeter i Lunds kommun under senaste månaden. Priset per kvadrat blev 63 500 kronor.

Totalt registrerades 23 fastighetsförsäljningar i kommunen senaste månaden, med ett snittpris på 5,2 miljoner. Försäljningarna i listan nedan gäller för fastighetsförsäljningar där lagfarten upprättades senaste månaden, även om fastigheten kan ha sålts tidigare. 10. 5 miljoner, Torn Nu är det klart med försäljningen av huset på adressen Solkurvan 30 i Stångby. Kvadratmeterpriset slutade på 37 500 kronor. Priset blev 5 000 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i mars. Byggår för huset är 2007 och boarean är 134 kvadratmeter. 9. 8,3 miljoner, Genarp Fastigheten på Sandvägen 12 i Genarp har fått nya ägare. Priset per kvadratmeter är 106 500 kronor. Priset för hela huset blev 8 250 000 kronor. Husets byggår är 1935 och det har en boyta på 71 kvadratmeter. 8. 4,1 miljoner, Veberöd Fastigheten på adressen Mellanvägen 3 i Veberöd har fått nya ägare. Kvadratmeterpriset för fastigheten blev 38 000 kronor. Huset byggdes 1988 och har en boyta på 108 kvadratmeter. Köpet blev klart i mars och priset blev 4,1 miljoner kronor. 7. 3,2 miljoner, Veberöd Nu har huset på Ängavägen 24 i Veberöd fått nya ägare. Huset byggdes 1944 och har en boyta på 76 kvadratmeter. 41 500 blev priset per kvadratmeter för villan. Priset blev 3 150 000 kronor och den nya ägaren tog över huset i april. 6. 5,9 miljoner, Nattvarden Nattvardsgången 9 i Lund har fått nya ägare. Huset byggdes 2015 och har en boyta på 140 kvadratmeter. Affären blev klar i januari och köpesumman blev 5 900 000 kronor. Det gör kvadratmeterpriset till 42 000 kronor. 5. 6,8 miljoner, Pukan I april blev det ny ägare till huset på Pukgränden 16 i Lund. Per kvadratmeter blev priset 43 500 kronor. Huset är 155 kvadratmeter stort och byggdes 2009. Ägarbytet gjordes i april och priset blev 6 750 000 kronor. 4. 5,5 miljoner, Fylkingen Styrbjörn Starkes Gränd 8 i Lund såldes i mars och köpesumman blev 5 530 000 kronor. Kvadratmeterpriset landar därmed på 46 500 kronor. Byggår för huset är 1971 och boarean är 119 kvadratmeter. 3. 11 miljoner, Stora Råby Försäljningen av fastigheten på adressen Tegvägen 3 i Lund är nu klar. Per kvadratmeter blev priset 50 000 kronor. Huset är 220 kvadratmeter stort och byggdes 2014. Ägarbytet blev klart i november och priset blev 11 000 000 kronor. 2. 13,6 miljoner, Östervång Den 240 kvadratmeter stora villan på Pedellgatan 13 i Lund har nu blivit såld. Ägarskiftet blev klart i april och köpesumman blev 13 600 000 kronor, 56 500 kronor per kvadratmeter. Husets byggår är 1942. 1. 7 miljoner, Saxofonen Nu är försäljningen klar av huset på adressen Valthornsvägen 19 i Lund. Kvadratmeterpriset blev 63 500 kronor. Priset blev 7 000 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i april. Huset är byggt 1970 och har en boyta på 110 kvadratmeter.