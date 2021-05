De får betala minst per kvadratmeter i Malmö senaste månaden

En fastighet som såldes för 569 000 kronor toppar listan över de billigaste fastighetsförsäljningarna per kvadratmeter i Malmö stad under senaste månaden. Priset per kvadrat blev 3 500 kronor.

Totalt registrerades 66 fastighetsförsäljningar i regionen senaste månaden, med ett snittpris på fyra miljoner. Försäljningarna i listan nedan gäller för fastighetsförsäljningar där lagfarten upprättades senaste månaden, även om fastigheten kan ha sålts tidigare. 10. 785 000 kronor, Hyllie Hedbäcksgatan 9 i Malmö har fått nya ägare. Huset byggdes 1958 och har en boyta på 108 kvadratmeter. Affären blev klar i januari och köpesumman blev 785 000 kronor. Det gör kvadratmeterpriset till 7 500 kronor. 9. 834 000 kronor, Limhamn Nu har huset på Skepparkroksgatan 8 i Malmö fått nya ägare. Huset byggdes 1965 och har en boyta på 113 kvadratmeter. 7 500 blev priset per kvadratmeter för villan. Priset blev 834 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i november. 8. 952 000 kronor, Limhamn Den 131 kvadratmeter stora villan på Hornbäcksgränd 2 i Malmö har nu blivit såld. Ägarskiftet blev klart i februari och köpesumman blev 952 000 kronor, 7 500 kronor per kvadratmeter. Husets byggår är 1959. 7. 834 000 kronor, Limhamn Nu är försäljningen klar av huset på adressen Baldringegatan 91 i Malmö. Kvadratmeterpriset blev 6 500 kronor. Priset blev 834 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i februari. Huset är byggt 1965 och har en boyta på 130 kvadratmeter. 6. 815 000 kronor, Kornellen I mars blev det ny ägare till huset på Fylkinggatan 53 i Malmö. Per kvadratmeter blev priset 6 500 kronor. Ägarbytet gjordes i mars och priset blev 815 000 kronor. 5. 731 000 kronor, Möllevången Fastigheten på adressen Palmgatan 12B i Malmö har fått ny ägare. Kvadratmeterpriset för fastigheten blev 5 500 kronor. Huset byggdes 1978 och har en boyta på 137 kvadratmeter. Köpet blev klart i mars och priset blev 731 000 kronor. 4. 749 000 kronor, Kulladal Vävstolsvägen 31 i Malmö såldes i mars och köpesumman blev 749 000 kronor. Kvadratmeterpriset landar därmed på 4 500 kronor. Byggår för huset är 1974 och boarean är 165 kvadratmeter. 3. 752 000 kronor, Kulladal Försäljningen av fastigheten på adressen Vickelvägen 8 i Malmö är nu klar. Per kvadratmeter blev priset 4 500 kronor. Huset är 165 kvadratmeter stort och byggdes 1974. Ägarbytet blev klart i mars och priset blev 752 000 kronor. 2. 746 000 kronor, Hagelmolnet Fastigheten på Kritbruksvägen 15 i Malmö har fått nya ägare. Priset per kvadratmeter är 106 500 kronor. Priset för hela huset blev 746 000 kronor. Husets byggår är 1935 och det har en boyta på 71 kvadratmeter. 1. 569 000 kronor, Husie Nu är det klart med försäljningen av huset på adressen Toftängsgatan 8 i Malmö. Kvadratmeterpriset slutade på 3 500 kronor. Priset blev 569 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i mars. Byggår för huset är 1975 och boarean är 154 kvadratmeter.