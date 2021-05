Här är huset som toppar listan – har dyraste kvadratmetern i Malmö

En fastighet som såldes för 12,6 miljoner kronor toppar listan över de dyraste fastighetsförsäljningarna per kvadratmeter i Malmö stad under förra veckan. Priset per kvadrat blev 77 500 kronor.

Totalt registrerades nio fastighetsförsäljningar i regionen senaste veckan, med ett snittpris på fyra miljoner. Försäljningarna i listan nedan gäller för fastighetsförsäljningar där lagfarten upprättades senaste veckan, även om fastigheten kan ha sålts tidigare. 5. 1,6 miljoner, Salongen Nu är det klart med försäljningen av huset på adressen Salongsgatan 66C i Malmö. Kvadratmeterpriset slutade på 11 000 kronor. Priset blev 1 645 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i mars. Byggår för huset är 2003 och boarean är 150 kvadratmeter. 4. 6,4 miljoner, Kirseberg Nu har huset på Dalhemsgatan 6 i Malmö fått nya ägare. Huset byggdes 1923 och har en boyta på 167 kvadratmeter. 38 000 blev priset per kvadratmeter för villan. Priset blev 6 350 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i april. 3. 4,5 miljoner, Husie Bankogatan 8 i Malmö såldes i veckan och köpesumman blev 4 500 000 kronor. Kvadratmeterpriset landar därmed på 54 000 kronor. Byggår för huset är 1962 och boarean är 83 kvadratmeter. 2. 8 miljoner, Salongen Försäljningen av fastigheten på adressen Salongsgatan 40D i Malmö är nu klar. Per kvadratmeter blev priset 57 500 kronor. Huset är 140 kvadratmeter stort och byggdes 2002. Ägarbytet blev klart i april och priset blev 8 025 000 kronor. 1. 12,6 miljoner, Limhamn Den 162 kvadratmeter stora villan på Beleshögsvägen 53 i Limhamn har nu blivit såld. Ägarskiftet blev klart i mars och köpesumman blev 12 550 000 kronor, 77 500 kronor per kvadratmeter. Husets byggår är 1939.