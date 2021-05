Hela listan: Här är huset som är billigast per kvadrat i Norrköping under senaste månaden

En fastighet som såldes för 284 000 kronor toppar listan över de billigaste fastighetsförsäljningarna per kvadratmeter i Norrköpings kommun under senaste månaden. Priset per kvadrat blev 2 000 kronor.

Totalt registrerades 61 fastighetsförsäljningar i kommunen senaste månaden, med ett snittpris på 3,2 miljoner. Försäljningarna i listan nedan gäller för fastighetsförsäljningar där lagfarten upprättades senaste månaden, även om fastigheten kan ha sålts tidigare. 10. 2,4 miljoner, Rönö Fastigheten på adressen Stäk 1:18 i Norrköping har fått nya ägare. Kvadratmeterpriset för fastigheten blev 15 500 kronor. Huset byggdes 1934 och har en boyta på 154 kvadratmeter. Köpet blev klart i mars och priset blev 2,4 miljoner kronor. 9. 1,9 miljoner, Häradshammar Häradshammar 1 i Norrköping såldes i april och köpesumman blev 1 900 000 kronor. Kvadratmeterpriset landar därmed på 12 000 kronor. Byggår för huset är 1986 och boarean är 158 kvadratmeter. 8. 1 miljon, Jonsberg Den 87 kvadratmeter stora villan på Kolstorp 16 i Norrköping har nu blivit såld. Ägarskiftet blev klart i mars och köpesumman blev 1 030 000 kronor, 12 000 kronor per kvadratmeter. Husets byggår är 1964. 7. 427 000 kronor, Kammakaren Nu är försäljningen klar av huset på adressen Kollbergsgatan 22 i Norrköping. Kvadratmeterpriset blev 6 000 kronor. Priset blev 427 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i december. Huset är byggt 1952 och har en boyta på 70 kvadratmeter. 6. 476 000 kronor, Becket Nu har huset på Kabyssgatan 9 i Lindö fått nya ägare. Huset byggdes 1964 och har en boyta på 94 kvadratmeter. 5 000 blev priset per kvadratmeter för villan. Priset blev 476 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i december. 5. 617 000 kronor, Spantet Östanvägen 77 i Lindö har fått nya ägare. Huset byggdes 1975 och har en boyta på 156 kvadratmeter. Affären blev klar i december och köpesumman blev 617 000 kronor. Det gör kvadratmeterpriset till 4 000 kronor. 4. 470 000 kronor, Vrinnevi Försäljningen av fastigheten på adressen Skillinggatan 8 i Norrköping är nu klar. Per kvadratmeter blev priset 3 500 kronor. Huset är 131 kvadratmeter stort och byggdes 1973. Ägarbytet blev klart i december och priset blev 470 000 kronor. 3. 447 000 kronor, Däcket I december blev det nya ägare till huset på Relingsgatan 11 i Lindö. Per kvadratmeter blev priset 3 500 kronor. Huset är 124 kvadratmeter stort och byggdes 1967. Ägarbytet gjordes i december och priset blev 447 000 kronor. 2. 502 000 kronor, Melonen Nu är det klart med försäljningen av huset på adressen Kantorsgatan 7 i Norrköping. Kvadratmeterpriset slutade på 3 500 kronor. Priset blev 502 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i december. Byggår för huset är 1971 och boarean är 140 kvadratmeter. 1. 284 000 kronor, Tiljan Fastigheten på Åkaregatan 18 i Norrköping har fått ny ägare. Priset per kvadratmeter är 106 500 kronor. Priset för hela huset blev 284 000 kronor. Husets byggår är 1935 och det har en boyta på 71 kvadratmeter.