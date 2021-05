Här är dyraste kvadratmeterpriset i Örebro – vi har hela listan

En fastighet som såldes för 4,9 miljoner kronor toppar listan över de dyraste fastighetsförsäljningarna per kvadratmeter i Örebro kommun under de senaste två veckorna. Priset per kvadrat blev 58 500 kronor.

Totalt registrerades tio fastighetsförsäljningar i kommunen de senaste två veckorna, med ett snittpris på 4,4 miljoner. Försäljningarna i listan nedan gäller för fastighetsförsäljningar där lagfarten upprättades under perioden, även om fastigheten kan ha sålts tidigare. 5. 4,9 miljoner, Almby Nu är försäljningen klar av huset på adressen Herdevägen 14B i Örebro. Kvadratmeterpriset blev 44 000 kronor. Priset blev 4 900 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i april. Huset är byggt 1964 och har en boyta på 112 kvadratmeter. 4. 4,3 miljoner, Kåseriet Nu har huset på Gillegatan 5B i Örebro fått nya ägare. Huset byggdes 1935 och har en boyta på 86 kvadratmeter. 49 500 blev priset per kvadratmeter för villan. Priset blev 4 250 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i april. 3. 4 miljoner, Stugan Försäljningen av fastigheten på adressen Örnsrogatan 21 i Örebro är nu klar. Per kvadratmeter blev priset 52 500 kronor. Huset är 77 kvadratmeter stort och byggdes 1934. Ägarbytet blev klart i januari och priset blev 4 030 000 kronor. 2. 4,5 miljoner, Almby Fastigheten på adressen Odalgatan 4 i Örebro har fått nya ägare. Kvadratmeterpriset för fastigheten blev 57 000 kronor. Huset byggdes 1912 och har en boyta på 79 kvadratmeter. Köpet blev klart i april och priset blev 4,5 miljoner kronor. 1. 4,9 miljoner, Hovsta I veckan blev det ny ägare till huset på Stensättervägen 11C i Örebro. Per kvadratmeter blev priset 58 500 kronor. Huset är 84 kvadratmeter stort och byggdes 1925. Ägarbytet gjordes i april och priset blev 4 900 000 kronor.