Här är huset som toppar listan – har dyraste kvadratmetern i Stockholm

En fastighet som såldes för 10,4 miljoner kronor toppar listan över de dyraste fastighetsförsäljningarna per kvadratmeter i Stockholms stad under senaste veckan. Priset per kvadrat blev 173 500 kronor.

Totalt registrerades 58 fastighetsförsäljningar i regionen förra veckan, med ett snittpris på åtta miljoner. Försäljningarna i listan nedan gäller för fastighetsförsäljningar där lagfarten upprättades förra veckan, även om fastigheten kan ha sålts tidigare. 10. 16,7 miljoner, Västerled Den 183 kvadratmeter stora villan på Alviksvägen 205 i Stockholm har nu blivit såld. Ägarskiftet blev klart i mars och köpesumman blev 16 700 000 kronor, 91 500 kronor per kvadratmeter. Husets byggår är 1926. 9. 10,2 miljoner, Brännkyrka Fastigheten på adressen Knäpparvägen 12 i Stockholm har fått nya ägare. Kvadratmeterpriset för fastigheten blev 92 500 kronor. Huset byggdes 1952 och har en boyta på 110 kvadratmeter. Köpet blev klart i mars och priset blev 10,2 miljoner kronor. 8. 8,6 miljoner, Skarpnäck Letstigen 48 i Stockholm har fått nya ägare. Huset byggdes 1955 och har en boyta på 92 kvadratmeter. Affären blev klar i mars och köpesumman blev 8 570 000 kronor. Det gör kvadratmeterpriset till 93 000 kronor. 7. 5,9 miljoner, Bromma Nu har huset på Mjölvägen 58 i Stockholm fått nya ägare. Huset byggdes 1940 och har en boyta på 62 kvadratmeter. 94 500 blev priset per kvadratmeter för villan. Priset blev 5 850 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i mars. 6. 31,9 miljoner, Västerled Försäljningen av fastigheten på adressen Grönviksvägen 137 i Stockholm är nu klar. Per kvadratmeter blev priset 101 500 kronor. Huset är 314 kvadratmeter stort och byggdes 1932. Ägarbytet blev klart i april och priset blev 31 900 000 kronor. 5. 9,4 miljoner, Skarpnäck Fastigheten på Letstigen 44 i Stockholm har fått nya ägare. Priset per kvadratmeter är 106 500 kronor. Priset för hela huset blev 9 360 000 kronor. Husets byggår är 1935 och det har en boyta på 71 kvadratmeter. 4. 13,3 miljoner, Hägersten Nu är försäljningen klar av huset på adressen Anders Lindebergs Väg 3 i Stockholm. Kvadratmeterpriset blev 106 500 kronor. Priset blev 13 325 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i april. Huset är byggt 1956 och har en boyta på 125 kvadratmeter. 3. 19,8 miljoner, Skarpnäck I veckan blev det nya ägare till huset på Hembyggarvägen 12 i Stockholm. Per kvadratmeter blev priset 107 000 kronor. Huset är 185 kvadratmeter stort och byggdes 1923. Ägarbytet gjordes i april och priset blev 19 750 000 kronor. 2. 10,7 miljoner, Vantör Nävekvarnsvägen 46 i Stockholm såldes i veckan och köpesumman blev 10 700 000 kronor. Kvadratmeterpriset landar därmed på 110 500 kronor. Byggår för huset är 1963 och boarean är 97 kvadratmeter. 1. 10,4 miljoner, Enskede Nu är det klart med försäljningen av huset på adressen Björkvägen 37 i Stockholm. Kvadratmeterpriset slutade på 173 500 kronor. Priset blev 10 400 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i mars. Byggår för huset är 1910 och boarean är 60 kvadratmeter.