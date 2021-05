De får betala mest per kvadratmeter i Stockholm

En fastighet som såldes för 15,8 miljoner kronor toppar listan över de dyraste fastighetsförsäljningarna per kvadratmeter i Stockholms stad under förra veckan. Priset per kvadrat blev 146 000 kronor.

Totalt registrerades 17 fastighetsförsäljningar i regionen senaste veckan, med ett snittpris på 7,6 miljoner. Försäljningarna i listan nedan gäller för fastighetsförsäljningar där lagfarten upprättades senaste veckan, även om fastigheten kan ha sålts tidigare. 7. 10,3 miljoner, Brännkyrka Pukslagargatan 49A i Stockholm har fått nya ägare. Huset byggdes 2010 och har en boyta på 160 kvadratmeter. Affären blev klar i april och köpesumman blev 10 250 000 kronor. Det gör kvadratmeterpriset till 64 000 kronor. 6. 9,7 miljoner, Vantör Nu är det klart med försäljningen av huset på adressen Grycksbovägen 58 i Stockholm. Kvadratmeterpriset slutade på 75 000 kronor. Priset blev 9 650 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i mars. Byggår för huset är 1954 och boarean är 129 kvadratmeter. 5. 7,8 miljoner, Bromma Fastigheten på Krusbärsvägen 12 i Stockholm har fått nya ägare. Priset per kvadratmeter är 106 500 kronor. Priset för hela huset blev 7 800 000 kronor. Husets byggår är 1935 och det har en boyta på 71 kvadratmeter. 4. 12,5 miljoner, Brännkyrka Standarvägen 7 i Stockholm såldes i veckan och köpesumman blev 12 540 000 kronor. Kvadratmeterpriset landar därmed på 91 500 kronor. Byggår för huset är 1915 och boarean är 137 kvadratmeter. 3. 8,9 miljoner, Brännkyrka Nu är försäljningen klar av huset på adressen Kedjevägen 5 i Stockholm. Kvadratmeterpriset blev 98 000 kronor. Priset blev 8 900 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i april. Huset är byggt 1933 och har en boyta på 91 kvadratmeter. 2. 8,9 miljoner, Brännkyrka Försäljningen av fastigheten på adressen Narcissvägen 7 i Stockholm är nu klar. Per kvadratmeter blev priset 102 000 kronor. Huset är 87 kvadratmeter stort och byggdes 1950. Ägarbytet blev klart i april och priset blev 8 870 000 kronor. 1. 15,8 miljoner, Enskede I veckan blev det nya ägare till huset på Skogsvägen 28 i Stockholm. Per kvadratmeter blev priset 146 000 kronor. Huset är 108 kvadratmeter stort och byggdes 1912. Ägarbytet gjordes i april och priset blev 15 750 000 kronor.