Dyraste kåkarna per kvadrat – miljonvillan värst i Stockholm

En fastighet som såldes för 15 miljoner kronor toppar listan över de dyraste fastighetsförsäljningarna per kvadratmeter i Stockholms stad under senaste veckan. Priset per kvadrat blev 107 000 kronor.

Totalt registrerades tolv fastighetsförsäljningar i regionen förra veckan, med ett snittpris på 8,3 miljoner. Försäljningarna i listan nedan gäller för fastighetsförsäljningar där lagfarten upprättades senaste veckan, även om fastigheten kan ha sålts tidigare. 5. 8,9 miljoner, Hägersten Nu har huset på Nybodaringen 56 i Stockholm fått nya ägare. Huset byggdes 1998 och har en boyta på 98 kvadratmeter. 91 000 blev priset per kvadratmeter för villan. Priset blev 8 900 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i april. 4. 8 miljoner, Brännkyrka Den 84 kvadratmeter stora villan på Bandyvägen 53 i Hägersten har nu blivit såld. Ägarskiftet blev klart i april och köpesumman blev 8 000 000 kronor, 95 000 kronor per kvadratmeter. Husets byggår är 1951. 3. 11,9 miljoner, Brännkyrka Spindelvägen 29 i Älvsjö har fått nya ägare. Affären blev klar i april och köpesumman blev 11 900 000 kronor. Det gör kvadratmeterpriset till 97 500 kronor. 2. 11,3 miljoner, Enskede Nu är försäljningen klar av huset på adressen Murklevägen 62 i Enskede. Kvadratmeterpriset blev 104 500 kronor. Priset blev 11 300 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i mars. Huset är byggt 1933 och har en boyta på 108 kvadratmeter. 1. 15 miljoner, Bromma Martinvägen 35 i Bromma såldes i veckan och köpesumman blev 15 000 000 kronor. Kvadratmeterpriset landar därmed på 107 000 kronor. Byggår för huset är 1937 och boarean är 140 kvadratmeter.