Hela listan: Här är huset som är billigast per kvadrat i Ale under

En fastighet som såldes för 60 000 kronor toppar listan över de billigaste fastighetsförsäljningarna per kvadratmeter i Sverige under senaste veckan. Priset per kvadrat blev 500 kronor.

Totalt registrerades 2102 fastighetsförsäljningar i Sverige förra veckan, med ett snittpris på 3,5 miljoner. Försäljningarna i listan nedan gäller för fastighetsförsäljningar där lagfarten upprättades senaste veckan, även om fastigheten kan ha sålts tidigare. 10. 65 000 kronor, Ljusnarsberg Fastigheten på adressen Tallvägen 1 i Ställdalen har fått ny ägare. Kvadratmeterpriset för fastigheten blev 500 kronor. Huset byggdes 1932 och har en boyta på 95 kvadratmeter. Köpet blev klart i mars och priset blev 65 000 kronor. 9. 30 000 kronor, Vuollerim Murjeksvägen 9 i Vuollerim har fått ny ägare. Huset byggdes 1961 och har en boyta på 86 kvadratmeter. Affären blev klar i april och köpesumman blev 30 000 kronor. Det gör kvadratmeterpriset till 500 kronor. 8. 60 000 kronor, Nederluleå Nu är försäljningen klar av huset på adressen Bredträskheden 65 i Luleå. Kvadratmeterpriset blev 1 000 kronor. Priset blev 60 000 kronor och den nya ägaren tog över huset i april. Huset är byggt 1936 och har en boyta på 70 kvadratmeter. 7. 30 000 kronor, Töre Den 100 kvadratmeter stora villan på Bäckastigen 1 i Kalix har nu blivit såld. Ägarskiftet blev klart i april och köpesumman blev 30 000 kronor, 500 kronor per kvadratmeter. Husets byggår är 1946. 6. 150 000 kronor, Töre Skolvägen 8 i Töre såldes i veckan och köpesumman blev 150 000 kronor. Kvadratmeterpriset landar därmed på 1 000 kronor. Byggår för huset är 1933 och boarean är 170 kvadratmeter. 5. 40 000 kronor, Råneå Försäljningen av fastigheten på adressen Laviksvägen 12 i Jämtön är nu klar. Per kvadratmeter blev priset 500 kronor. Huset är 100 kvadratmeter stort och byggdes 1955. Ägarbytet blev klart i april och priset blev 40 000 kronor. 4. 125 000 kronor, Grundsunda Fastigheten på Movägen 3 i Husum har fått ny ägare. Priset per kvadratmeter är 106 500 kronor. Priset för hela huset blev 125 000 kronor. Husets byggår är 1935 och det har en boyta på 71 kvadratmeter. 3. 40 000 kronor, Överkalix Nu har huset på Torgvägen 5 i Tallvik fått nya ägare. Huset byggdes 1951 och har en boyta på 113 kvadratmeter. 500 blev priset per kvadratmeter för villan. Priset blev 40 000 kronor och den nya ägaren tog över huset i april. 2. 41 000 kronor, Lextorp I veckan blev det nya ägare till huset på Lextorpsvägen 653 i Trollhättan. Per kvadratmeter blev priset 500 kronor. Huset är 116 kvadratmeter stort och byggdes 1978. Ägarbytet gjordes i februari och priset blev 41 000 kronor. 1. 60 000 kronor, Stensele Nu är det klart med försäljningen av huset på adressen Hökvägen 2 i Storuman. Kvadratmeterpriset slutade på 500 kronor. Priset blev 60 000 kronor och den nya ägaren tog över huset i mars. Byggår för huset är 1967 och boarean är 85 kvadratmeter.