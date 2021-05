Här är billigaste kvadratmeterpriset i Sverige – vi har hela listan

En fastighet som såldes för 25 000 kronor toppar listan över de billigaste fastighetsförsäljningarna per kvadratmeter i Sverige under förra veckan. Priset per kvadrat blev 500 kronor.

Totalt registrerades 773 fastighetsförsäljningar i Sverige senaste veckan, med ett snittpris på 3,5 miljoner. Försäljningarna i listan nedan gäller för fastighetsförsäljningar där lagfarten upprättades senaste veckan, även om fastigheten kan ha sålts tidigare. 10. 200 000 kronor, Målilla-Gårdveda Försäljningen är klar av huset på adressen Venhagsvägen 4 i Målilla. Kvadratmeterpriset blev 2 000 kronor. Priset blev 200 000 kronor och den nya ägaren tog över huset i mars. 9. 175 000 kronor, Bona Bona 334 i Motala har fått nya ägare. Huset byggdes 1917 och har en boyta på 172 kvadratmeter. Affären blev klar i april och köpesumman blev 175 000 kronor. Det gör kvadratmeterpriset till 1 000 kronor. 8. 148 000 kronor, Överluleå Fallvägen 11 i Boden såldes i veckan och köpesumman blev 148 000 kronor. Kvadratmeterpriset landar därmed på 1 000 kronor. Byggår för huset är 1978 och boarean är 136 kvadratmeter. 7. 225 000 kronor, Norrstrand I veckan blev det ny ägare till huset på Källmyrsgatan 4 i Karlstad. Per kvadratmeter blev priset 2 000 kronor. Huset är 125 kvadratmeter stort och byggdes 1974. Ägarbytet gjordes i mars och priset blev 225 000 kronor. 6. 110 000 kronor, Fridene Fastigheten på adressen Västorp Broholm 3 i Hjo har fått ny ägare. Kvadratmeterpriset för fastigheten blev 1 000 kronor. Huset byggdes 1920 och har en boyta på 106 kvadratmeter. Köpet blev klart i januari och priset blev 110 000 kronor. 5. 150 000 kronor, Åre I veckan blev det nya ägare till huset på Vallan 1:32 i Åre. Per kvadratmeter blev priset 1 000 kronor. Huset är 130 kvadratmeter stort och byggdes 1945. Ägarbytet gjordes i december och priset blev 150 000 kronor. 4. 100 000 kronor, Nätra Skule 101 i Örnsköldsvik såldes i veckan och köpesumman blev 100 000 kronor. Kvadratmeterpriset landar därmed på 500 kronor. Byggår för huset är 1930 och boarean är 248 kvadratmeter. 3. 110 000 kronor, Fällfors Fastigheten på adressen Tallåsgatan 19 i Skellefteå har fått ny ägare. Kvadratmeterpriset för fastigheten blev 1 000 kronor. Huset byggdes 1976 och har en boyta på 138 kvadratmeter. Köpet blev klart i december och priset blev 110 000 kronor. 2. 60 000 kronor, Källeryd Huset på Källeryd 1 i Vetlanda har fått nya ägare. Huset byggdes 1920 och har en boyta på 73 kvadratmeter. 1 000 blev priset per kvadratmeter för villan. Priset blev 60 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i april. 1. 25 000 kronor, Hällefors Försäljningen av fastigheten på adressen Göransvägen 71 i Hällefors är klar. Per kvadratmeter blev priset 500 kronor. Huset är 75 kvadratmeter stort och byggdes 1959. Ägarbytet blev klart i april och priset blev 25 000 kronor.