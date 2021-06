Se hela listan: Huset som är billigast per kvadrat i Sverige

En fastighet som såldes för 35 000 kronor toppar listan över de billigaste fastighetsförsäljningarna per kvadratmeter i Sverige under senaste veckan. Priset per kvadrat blev 200 kronor.

Totalt registrerades 1337 fastighetsförsäljningar i Sverige förra veckan, med ett snittpris på 3,3 miljoner. Försäljningarna i listan nedan gäller för fastighetsförsäljningar där lagfarten upprättades senaste veckan, även om fastigheten kan ha sålts tidigare. Billigast per kvadratmeter Sverige 10. 1 kronor per kvadrat, Gudhem Den 85 kvadratmeter stora villan på Lärkvägen 5 i Gudhem har blivit såld. Ägarskiftet blev klart i maj och köpesumman blev 100 000 kronor, 1 176 kronor per kvadratmeter. Husets byggår är 1977. 9. 1 kronor per kvadrat, Ström Huset på Näsvägen 8 i Strömsund har fått nya ägare. Huset byggdes 1919 och har en boyta på 113 kvadratmeter. 1 150 blev priset per kvadratmeter för villan. Priset blev 130 000 kronor och den nya ägaren tog över huset i maj. 8. 974 kronor per kvadrat, Vilhelmina Försäljningen av fastigheten på adressen Klimpfjäll 21 i Vilhelmina är klar. Per kvadratmeter blev priset 974 kronor. Huset är 77 kvadratmeter stort och byggdes 1940. Ägarbytet blev klart i maj och priset blev 75 000 kronor. 7. 940 kronor per kvadrat, Kristinehamn I veckan blev det nya ägare till huset på Geijervägen 1A i Kristinehamn. Per kvadratmeter blev priset 940 kronor. Huset är 84 kvadratmeter stort och byggdes 1957. Ägarbytet gjordes i februari och priset blev 79 000 kronor. 6. 926 kronor per kvadrat, Lillhärdal Huckers Väg 4 i Lillhärdal såldes i veckan och köpesumman blev 100 000 kronor. Kvadratmeterpriset landar därmed på 926 kronor. Byggår för huset är 1980 och boarean är 108 kvadratmeter. 5. 802 kronor per kvadrat, Fors Försäljningen är klar av huset på adressen Bergstigen 8 i Bispgården. Kvadratmeterpriset blev 802 kronor. Priset blev 85 000 kronor och den nya ägaren tog över huset i januari. Huset är byggt 1951 och har en boyta på 106 kvadratmeter. 4. 609 kronor per kvadrat, Töre Centralgatan 4 i Morjärv har fått ny ägare. Huset byggdes 1959 och har en boyta på 115 kvadratmeter. Affären blev klar i mars och köpesumman blev 70 000 kronor. Det gör kvadratmeterpriset till 609 kronor. 3. 417 kronor per kvadrat, Torsåker Fastigheten på adressen Folkhögskolevägen 2 i Nyland har fått ny ägare. Kvadratmeterpriset för fastigheten blev 417 kronor. Huset byggdes 1925 och har en boyta på 240 kvadratmeter. Köpet blev klart i maj och priset blev 100 000 kronor. 2. 224 kronor per kvadrat, Fridlevstad Fastigheten på Södra Bostorp 203 i Rödeby har fått nya ägare. Kvadratmeterpriset blev 224 kronor. Priset för hela huset blev 11 000 kronor. Huset är byggt 1951 och har en boyta på 49 kvadratmeter. 1. 200 kronor per kvadrat, Skållerud Storvägen 20 i Åsensbruk har fått ny ägare. Affären blev klar i maj och köpesumman blev 35 000 kronor. Det gör kvadratmeterpriset till 200 kronor. Texten baseras på data från Lantmäteriet och visar husförsäljningar som registrerades hos myndigheten under perioden 31 maj 2021–6 juni 2021 i Sverige.