Här är huset som toppar listan – har billigaste kvadratmetern i Umeå senaste månaden

En fastighet som såldes för 3,3 miljoner kronor toppar listan över de billigaste fastighetsförsäljningarna per kvadratmeter i Umeå kommun under senaste månaden. Priset per kvadrat blev 27 500 kronor.

Totalt registrerades tolv fastighetsförsäljningar i kommunen senaste månaden, med ett snittpris på 4,3 miljoner. Försäljningarna i listan nedan gäller för fastighetsförsäljningar där lagfarten upprättades senaste månaden, även om fastigheten kan ha sålts tidigare. 5. 3,1 miljoner, Styvmorsviolen Nu är försäljningen klar av huset på adressen Honungsvägen 35 i Umeå. Kvadratmeterpriset blev 32 000 kronor. Priset blev 3 115 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i april. Huset är byggt 2005 och har en boyta på 97 kvadratmeter. 4. 3,9 miljoner, Ålidhem Fastigheten på adressen Sjumilavägen 12 i Umeå har fått nya ägare. Kvadratmeterpriset för fastigheten blev 30 500 kronor. Huset byggdes 2008 och har en boyta på 126 kvadratmeter. Köpet blev klart i mars och priset blev 3,9 miljoner kronor. 3. 3,9 miljoner, Trombonen Nu är det klart med försäljningen av huset på adressen Trombonstråket 6 i Umeå. Kvadratmeterpriset slutade på 31 000 kronor. Priset blev 3 920 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i april. Byggår för huset är 1973 och boarean är 127 kvadratmeter. 2. 3,5 miljoner, Ålidhem Nu har huset på Sjöfruvägen 125 i Umeå fått nya ägare. Huset byggdes 2002 och har en boyta på 117 kvadratmeter. 30 000 blev priset per kvadratmeter för villan. Priset blev 3 500 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i april. 1. 3,3 miljoner, Björnklon Den 122 kvadratmeter stora villan på Mårdvägen 89 i Umeå har nu blivit såld. Ägarskiftet blev klart i mars och köpesumman blev 3 330 000 kronor, 27 500 kronor per kvadratmeter. Husets byggår är 1975.