Miljonregnet – dyraste villorna i Umeå per kvadrat senaste månaden

En fastighet som såldes för 5,6 miljoner kronor toppar listan över de dyraste fastighetsförsäljningarna per kvadratmeter i Umeå kommun under senaste månaden. Priset per kvadrat blev 50 500 kronor.

Kopiera länk Dela Dela den här artikeln Facebook Twitter LinkedIn Email https://nyheter24.se/bostad/umea/959516-miljonregnet-dyraste-villorna-i-umea-per-kvadrat-senaste-manaden Kopiera länken Totalt registrerades tolv fastighetsförsäljningar i kommunen senaste månaden, med ett snittpris på 4,3 miljoner. Försäljningarna i listan nedan gäller för fastighetsförsäljningar där lagfarten upprättades senaste månaden, även om fastigheten kan ha sålts tidigare. 5. 5,2 miljoner, Visthuset Kronbodsvägen 1 i Umeå såldes i april och köpesumman blev 5 170 000 kronor. Kvadratmeterpriset landar därmed på 41 500 kronor. Byggår för huset är 1992 och boarean är 125 kvadratmeter. 4. 5,3 miljoner, Teg Nu är försäljningen klar av huset på adressen Fågelstigen 8 i Umeå. Kvadratmeterpriset blev 41 500 kronor. Priset blev 5 300 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i april. Huset är byggt 1971 och har en boyta på 127 kvadratmeter. 3. 4,7 miljoner, Ålidhem Fastigheten på adressen Trollskogsvägen 16 i Umeå har fått nya ägare. Kvadratmeterpriset för fastigheten blev 45 500 kronor. Huset byggdes 1961 och har en boyta på 103 kvadratmeter. Köpet blev klart i januari och priset blev 4,7 miljoner kronor. 2. 5,3 miljoner, Tågmästaren Södra Majorsgatan 8A i Umeå har fått nya ägare. Huset byggdes 2013 och har en boyta på 116 kvadratmeter. Affären blev klar i mars och köpesumman blev 5 325 000 kronor. Det gör kvadratmeterpriset till 46 000 kronor. 1. 5,6 miljoner, Malvan Den 110 kvadratmeter stora villan på Godemansvägen 27 i Umeå har nu blivit såld. Ägarskiftet blev klart i mars och köpesumman blev 5 550 000 kronor, 50 500 kronor per kvadratmeter. Husets byggår är 1951.