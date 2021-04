Här är huset som toppar listan – har dyraste kvadratmetern i Uppsala

En fastighet som såldes för 3,4 miljoner kronor toppar listan över de dyraste fastighetsförsäljningarna per kvadratmeter i Uppsala kommun under förra veckan. Priset per kvadrat blev 53 000 kronor.

Totalt registrerades åtta fastighetsförsäljningar i kommunen senaste veckan, med ett snittpris på 6,7 miljoner. Försäljningarna i listan nedan gäller för fastighetsförsäljningar där lagfarten upprättades senaste veckan, även om fastigheten kan ha sålts tidigare. 5. 4,8 miljoner, Vaksala Nu är det klart med försäljningen av huset på adressen Betgatan 31 i Uppsala. Kvadratmeterpriset slutade på 49 500 kronor. Priset blev 4 750 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i mars. Byggår för huset är 1975 och boarean är 96 kvadratmeter. 4. 6,5 miljoner, Gottsunda Rälsvägen 57 i Uppsala har fått nya ägare. Huset byggdes 1992 och har en boyta på 132 kvadratmeter. Affären blev klar i mars och köpesumman blev 6 500 000 kronor. Det gör kvadratmeterpriset till 49 000 kronor. 3. 12,2 miljoner, Gottsunda Nu har huset på Sjövägen 12 i Uppsala fått nya ägare. Huset byggdes 1999 och har en boyta på 241 kvadratmeter. 50 500 blev priset per kvadratmeter för villan. Priset blev 12 220 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i mars. 2. 13 miljoner, Kåbo Fastigheten på adressen Banérgatan 13 i Uppsala har fått nya ägare. Kvadratmeterpriset för fastigheten blev 52 500 kronor. Huset byggdes 1947 och har en boyta på 248 kvadratmeter. Köpet blev klart i april och priset blev 13 miljoner kronor. 1. 3,4 miljoner, Gottsunda Nu är försäljningen klar av huset på adressen Malma Backe 7F i Uppsala. Kvadratmeterpriset blev 53 000 kronor. Priset blev 3 400 000 kronor och den nya ägaren tog över huset i mars. Huset är byggt 1990 och har en boyta på 64 kvadratmeter.