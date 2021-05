Här betalar de 3 500 kronor per kvadrat i Västerås

En fastighet som såldes för 517 000 kronor toppar listan över de billigaste fastighetsförsäljningarna per kvadratmeter i Västerås stad under senaste månaden. Priset per kvadrat blev 3 500 kronor.

Totalt registrerades 25 fastighetsförsäljningar i regionen senaste månaden, med ett snittpris på 3,5 miljoner. Försäljningarna i listan nedan gäller för fastighetsförsäljningar där lagfarten upprättades senaste månaden, även om fastigheten kan ha sålts tidigare. 10. 2,4 miljoner, Lundby I mars blev det nya ägare till huset på Liegatan 214 i Västerås. Per kvadratmeter blev priset 23 500 kronor. Huset är 103 kvadratmeter stort och byggdes 1964. Ägarbytet gjordes i mars och priset blev 2 415 000 kronor. 9. 2,1 miljoner, Lundby Fastigheten på adressen Plåtverksgatan 149 i Västerås har fått ny ägare. Kvadratmeterpriset för fastigheten blev 23 000 kronor. Huset byggdes 1973 och har en boyta på 91 kvadratmeter. Köpet blev klart i april och priset blev 2,1 miljoner kronor. 8. 3,1 miljoner, Önsta Nu har huset på Kulstötargatan 148 i Västerås fått nya ägare. Huset byggdes 1973 och har en boyta på 135 kvadratmeter. 23 000 blev priset per kvadratmeter för villan. Priset blev 3 100 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i mars. 7. 2,8 miljoner, Lundby Den 124 kvadratmeter stora villan på Plåtverksgatan 70 i Västerås har nu blivit såld. Ägarskiftet blev klart i april och köpesumman blev 2 765 000 kronor, 22 500 kronor per kvadratmeter. Husets byggår är 1975. 6. 2,6 miljoner, Lundby Spikverksgatan 103 i Västerås har fått nya ägare. Huset byggdes 1974 och har en boyta på 126 kvadratmeter. Affären blev klar i mars och köpesumman blev 2 625 000 kronor. Det gör kvadratmeterpriset till 21 000 kronor. 5. 2,6 miljoner, Lundby Fastigheten på Smältverksgatan 35 i Västerås har fått ny ägare. Priset per kvadratmeter är 106 500 kronor. Priset för hela huset blev 2 560 000 kronor. Husets byggår är 1935 och det har en boyta på 71 kvadratmeter. 4. 2,8 miljoner, Lundby Nu är försäljningen klar av huset på adressen Rösegårdsgatan 50 i Västerås. Kvadratmeterpriset blev 20 500 kronor. Priset blev 2 775 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i mars. Huset är byggt 1976 och har en boyta på 136 kvadratmeter. 3. 2,1 miljoner, Önsta Stockrosvägen 35 i Västerås såldes i mars och köpesumman blev 2 070 000 kronor. Kvadratmeterpriset landar därmed på 17 500 kronor. Byggår för huset är 1991 och boarean är 118 kvadratmeter. 2. 2,3 miljoner, Skerike Nu är det klart med försäljningen av huset på adressen Visthusgatan 9 i Västerås. Kvadratmeterpriset slutade på 16 500 kronor. Priset blev 2 300 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i mars. Byggår för huset är 1969 och boarean är 138 kvadratmeter. 1. 517 000 kronor, Badelunda Försäljningen av fastigheten på adressen Panggatan 9 i Västerås är nu klar. Per kvadratmeter blev priset 3 500 kronor. Huset är 149 kvadratmeter stort och byggdes 1961. Ägarbytet blev klart i februari och priset blev 517 000 kronor.