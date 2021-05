Hela listan: Här är huset som är dyrast per kvadrat i Växjö under

En fastighet som såldes för 6,1 miljoner kronor toppar listan över de dyraste fastighetsförsäljningarna per kvadratmeter i Växjö kommun under de senaste två veckorna. Priset per kvadrat blev 41 500 kronor.

Totalt registrerades 17 fastighetsförsäljningar i kommunen de senaste två veckorna, med ett snittpris på 3,9 miljoner. Försäljningarna i listan nedan gäller för fastighetsförsäljningar där lagfarten upprättades under perioden, även om fastigheten kan ha sålts tidigare. 7. 3,7 miljoner, Teleborg Nu är det klart med försäljningen av huset på adressen Bladvägen 11 i Växjö. Kvadratmeterpriset slutade på 31 000 kronor. Priset blev 3 720 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i mars. Byggår för huset är 1979 och boarean är 120 kvadratmeter. 6. 5 miljoner, Skogslyckan Pär Lagerkvists Väg 32 i Växjö såldes i veckan och köpesumman blev 5 000 000 kronor. Kvadratmeterpriset landar därmed på 32 500 kronor. Byggår för huset är 1954 och boarean är 154 kvadratmeter. 5. 6,3 miljoner, Skogen Försäljningen av fastigheten på adressen Telestadsgatan 24 i Växjö är nu klar. Per kvadratmeter blev priset 33 500 kronor. Huset är 187 kvadratmeter stort och byggdes 1946. Ägarbytet blev klart i april och priset blev 6 300 000 kronor. 4. 4,9 miljoner, Skogslyckan Nu är försäljningen klar av huset på adressen Bergvägen 2 i Växjö. Kvadratmeterpriset blev 34 500 kronor. Priset blev 4 850 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i april. Huset är byggt 1929 och har en boyta på 141 kvadratmeter. 3. 3,7 miljoner, Ceres Nu har huset på Nebulosavägen 2 i Växjö fått nya ägare. Huset byggdes 2014 och har en boyta på 101 kvadratmeter. 36 000 blev priset per kvadratmeter för villan. Priset blev 3 650 000 kronor och den nya ägaren tog över huset i mars. 2. 5,4 miljoner, Brage I veckan blev det nya ägare till huset på Södra Esplanaden 29 i Växjö. Per kvadratmeter blev priset 39 500 kronor. Huset är 137 kvadratmeter stort och byggdes 1951. Ägarbytet gjordes i mars och priset blev 5 400 000 kronor. 1. 6,1 miljoner, Röret Långa Gatan 38 i Växjö har fått nya ägare. Huset byggdes 2006 och har en boyta på 148 kvadratmeter. Affären blev klar i april och köpesumman blev 6 125 000 kronor. Det gör kvadratmeterpriset till 41 500 kronor.