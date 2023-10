Kavaljer Quality Focus minskade 4,84 procent i september - lyfter fram Itab och Loomis (R)

Stigande långa marknadsräntor har påverkat den globala börsutvecklingen negativt under september. Förvaltarna förutspår att centralbankerna kommer att inleda med räntesänkningar under andra kvartalet 2024. Trots detta är förvaltarna fortsatt positiva till många noterade bolag på grund av sjunkande räntor, stabila vinster och attraktiva värderingar. Nordic Waterproofing, Green Landscaping och Pandora var de främsta bidragsgivarna till fondens utveckling, medan Hexatronic, Thunderful Group och Paradox låg i den negativa vågskålen. Förvaltarna ökade även i Xano och lyfter fram Itab och Loomis som lågt värderade bolag. New Wave, Pandora och Ratos var de tre största innehaven i portföljen.

Under september bidrog stigande långa marknadsräntor till en svag global börsutveckling."Inflationen faller på bred front vilket talar det för att vi kanske redan har sett den sista räntehöjningen. Enligt flera bedömare förväntas centralbankerna inleda med sina första räntesänkningar under andra kvartalet 2024", skriver förvaltarna.Sjunkande räntor under 2024, fortsatt stabila vinster hos företagen och attraktiva värderingar gör att förvaltarna är fortsatt positiva till många noterade bolag framöver.Gällande fondens utveckling var de främsta bidragsgivarna Nordic Waterproofing, Green Landscaping och Pandora. I den negativa vågskålen fanns Hexatronic, Thunderful Group och Paradox.Gällande portföljaktiviteten ökade förvaltarna i Xano.Vidare lyfter man butiksinredningsbolaget Itab som bland annat tillhandahåller energibesparande belysningssystem åt stora detaljhandelskedjor.Itab har påverkats negativt av det osäkra konjunkturläget och ett högre ränteläge. Bolagets kunder skjuter på investeringar vilket i sin tur har påverkat lönsamheten, som nu ligger under bolagets mål på 7-9 procent.Trots kortsiktig marginalpress och att huvudägaren Aeternum tvingats att sälja aktier, ser förvaltarna det som ett bra tillfälle att öka i aktien då bolaget nu värderas till låga P/E 7x på 2024 prognostiserade vinst.Ett annat bolag som förvaltarna anser är lågt värderat är kontanthanteringsbolaget Loomis."Den låga värderingen förklaras sannolikt av att det finns en skepsis framförallt i Sverige om framtiden för kontanthantering. Men ryktet om kontanters död är ännu så länge betydligt överdrivet! Faktum är att mängden kontanter fortfarande ökar i världen i takt med BNP tillväxten" skriver förvaltarna.De tre största innehaven i portföljen var samtidigt New Wave, Pandora och Ratos med portföljvikter om 5,4, 5,3 respektive 5,1 procent.