Kavaljer Quality Focus ned 4,84 prosent i september - fremhever Itab og Loomis

Kavaljer Kvalitetsfond Fokus falt 4,84 prosent i september. Siden årsskiftet har fondet steget med 3,27 prosent.

Det viser en månedsrapport fra forvalterne Peter Lindvall og Håkan Telander.I september bidro stigende lange markedsrenter til en svak utvikling på de globale aksjemarkedene."Inflasjonen faller på bred front, noe som indikerer at vi kanskje allerede har sett den siste renteøkningen. Ifølge flere analytikere er det ventet at sentralbankene vil begynne sine første rentekutt i andre kvartal 2024", skriver forvalterne.Fallende renter i 2024, fortsatt stabil selskapsinntjening og attraktiv prising, gjør at forvalterne fortsatt er positive til mange børsnoterte selskaper fremover.De største bidragsyterne til fondets avkastning var Nordic Waterproofing, Green Landscaping og Pandora.

På den negative siden finner vi Hexatronic, Thunderful Group og Paradox.Når det gjelder porteføljeaktivitet, økte forvalterne i Xano.De trakk også frem butikkinnredningsselskapet Itab, som blant annet leverer energibesparende belysningssystemer til store butikkjeder.Itab har blitt negativt påvirket av den usikre økonomiske situasjonen og høyere renter. Selskapets kunder utsetter investeringer, noe som igjen har påvirket lønnsomheten, som nå ligger under selskapets mål på 7-9 prosent.Til tross for kortsiktig marginpress og det faktum at hovedeieren Aeternum har blitt tvunget til å selge aksjer, ser forvalterne dette som en god mulighet til å øke aksjen ettersom selskapet nå er verdsatt til en lav P/E 7x på forventet inntjening for 2024.Et annet selskap som forvalterne mener er undervurdert, er kontanthåndteringsselskapet Loomis."Den lave verdsettelsen skyldes trolig skepsis til fremtiden for kontanthåndtering, spesielt i Sverige.

Men ryktet om kontantenes død er likevel sterkt overdrevet! Faktisk øker mengden kontanter fortsatt i verden i takt med BNP-veksten", skriver forvalterne.De tre største posisjonene i porteføljen var New Wave, Pandora og Ratos med porteføljevekter på henholdsvis 5,4, 5,3 og 5,1 prosent.