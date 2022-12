Älskade TV-stjärnan död – blev bara 40 år gammal

Stephen "tWitch" Boss, 40, känd för att stå i dj-båset i The Ellen Degeneres Show och sprida god stämning. Stephen var med från showens start 2014, tills dess avslut 2022. Han har även hoppat in som vikarie för Ellen Degeneres och axlat rollen som värd, och 2020 var han exekutiv producent för programmet.

2008 medverkade Stephan i "So you think you can dance" och efter det landade han flera roller där hans talang kom till användning, bland annat "Step up" och "Magic Mike XXL".

Stephen "tWitch" Boss begick självmord enligt TMZ

Efter att ha lämnat hemmet utan bil, larmade hans fru Allison Holker Boss omedelbart polis, då detta inte var likt Stephan.

Senare kallades polis till ett hotell i Los Angeles, varpå man sedan hittade Stephen avliden med en självförvållad skottskada, enligt TMZ:s källor.

Stephen "tWitch" Boss fru Allison Holker Boss har uttalat sig

Till People har Stephans fru, Allison, uttalat sig kring hans död.



"Det är med det tyngsta av hjärta, som jag bekräftar att min man Stephan har lämnat oss.", började Allison innan hon känslosamt beskrev sin man, "Stephan lyste upp varje rum han klev in i. Han värderade familj, vänner och gemenskap över allt annat och att leda med kärlek och ljus var allt för honom. Han var ryggraden i vår familj, den bästa pappan och en inspiration för sina fans."



Tillsammans har paret tre barn.