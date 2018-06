Den 8 juli så är det dags för den svenska modellen, designern och TV-personligheten Victoria Silvstedt, 43, att sommarprata i Sommar i P1.

Victoria har onekligen levt ett spännande liv – från de tidiga modellåren i Paris där hon bland annat delade lägenhet med Melania Trump, via de många modelljobben, kärleksaffärerna och självklart pengarna och det som nu är hennes stora intresse: nämligen finansbranschen.

Victoria Silvstedt ska sommarprata den 8 juli. Bildkälla: Fredrik Sandberg/TT Bild

Om sitt eget sommarprat säger Victoria såhär till Sveriges Radio:

"En gång klev jag på tåget hemma i Bollnäs och ingenting blev sen som förut. Jag är fortfarande på väg bort och mot något. Saknar inte det förgångna så det blir ingen nostalgi eller längtan till den oskyldiga barndomens eviga somrar. I mitt Sommar ska jag försöka förklara hur det kan bli bättre än man tänkt sig".

Och visst har Victorias liv varit en fantastisk resa – här är 7 saker du vill veta om Victoria Silvstedt.

Hur rik är Victoria Silvstedt?

Den som tror att Victoria är en osmart bimbo som bara lallar runt får verkligen tänka om. Victoria har nämligen de senaste åren satsat fullt ut på finansbranschen, och hennes portfölj är smackad med 13 miljoner kronor.

Hon investerar i poster mellan 650 000 kronor och 1,3 miljoner kronor, skriver Dagens PS.

Victoria har dessutom flera bostäder – eller vad sägs om en lägenhet i Miami, en lya i New York, ett hus i Vaxholm och en lägenhet i Bromma utanför Stockholm.

Hur lång är Victoria Silvstedt?

Victoria Silvstedt är 180 centimeter lång.

Hur blev Victoria Silvstedt känd?

Victoria Silvstedt var en av deltagarna i Fröken Sverige år 1993. Där kom hon på andra plats. Tre år senare var Victoria årets Playmate i Hugh Hefners herrtidning Playboy. Året därpå blev hon årets Playmate.

Victoria Silvstedt, längst till vänster, i Fröken Sverige 1993. Bildkälla: Jack Mikrut/TT Bild

I slutet av 90-talet – 1999 närmare bestämt – så släppte Victoria singlarna "Hello hey" och "Rocksteady love" som blev riktiga succeér. Hennes album "Girl on the run" sålde guld i Sverige!

Victoria Silvstedt och Hugh Hefner 1997. Bildkälla: Damian Dovarganes/AP/TT Bild

Victoria har en riktigt blomstrande modellkarriär bakom sig – hon har bland annat jobbat med stora modehus som Chanel, Christian Dior, Givenchy och Valentino. Vår svenska stolthet Victoria har prytt över 500 tidningsomslag genom åren. Inte illa!

Vem är Victoria Silvstedts pojkvän?

Victoria var tidigare gift med den amerikanska journalisten Chris Wragge. De träffades när Chris intervjuade henne 1997. Ett år senare var de förlovade och år 2000 så gifte de sig. Victoria och Chris skilde sig år 2007.

Victoria Silvstedt och Chris Wragge gifte sig år 2000. Bildkälla: Stella Pictures.

Efter skilsmässan så dejtade Victoria den italienska affärsmannen Matteo Cambi.

År 2009 var Victoria singel igen och då hade hon en relation med Mötley Crue-trummisen Tommy Lee.

Man måste ibland kyssa många grodor innan man hittar sin prins – och det gjorde Victoria.

År 2009 började Victoria dejta schweiziska affärsmannen och mångmiljonären Maurice Dabbah, 56.

Victoria Silvstedt och pojkvännen Maurice Dabbah. Bildkälla: Stella Pictures.

Paret blev sambos år 2015. Victoria har alltid hållit sitt privatliv utanför medierna, och just eftersom Maurice inte är en offentlig person så gör paret inte så mycket väsen av sig.

– Jag inte är gift, inte förlovad och inte gravid. Vi har inga planer på något sådant, utan tar dagen som den kommer. Allt jag vill säga är att jag har någon och att vi är lyckliga. Är inte det allt som betyder något?, sa Victoria om relationen med Maurice i en intervju med Dagens Nyheter.

Har Victoria Silvstedt barn?

Victoria Silvstedt har inga barn – men hon är sugen! I en intervju med Klick har Victoria tidigare berättat om sin barnlängtan – och att hennes mamma nu har slutat frågat.

Victoria Silvstedt längtar efter barn. Bildkälla: Lionel Cironneau/AP/TT Bild

– Medelåldern på att bli mamma i New York är 40, så I’m right up there!, sa Victoria till Klick och tillade:

– Jag måste försöka ”take it down a notch” och inte resa och flyga och flänga och jobba så mycket. Jag vill jättegärna ha barn, men när, hur och var vet jag inte, sa Victoria till Klick, via Hänt.

När gjorde Victoria Silvstedt sin bröstoperation?

I en intervju med Dagens Nyheter har Victoria berättat att hon tog beslutet om bröstoperation redan som 19-åring. Men hon kallar det för en "investering" istället för ett ingrepp.

Victoria Silvstedt år 2004. Bildkälla: Stella Pictures.

– Jag fick mycket motgångar för att jag ansågs ha för små, så jag gick till en läkare och sa: ”Give me bigger boobs!”, sa Victoria till Dagens Nyheter.

Var föddes Victoria Silvstedt?

Karin Victoria Silvstedt föddes den 19 september 1974. Victoria föddes i Skellefteå, men hon växte upp i Ljusdal och sedan i Bollnäs.



Victoria Silvstedts sommarprat hör du den 8 juli i "Sommar i P1" klockan 13.00.