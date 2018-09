Aristen Kim Larsen är död – blev 72 år gammal

Den danska folkkära artisten Kim Larsen är död, bekräftar hans agent Jørn Jeppesen i ett uttalande på artistens Facebooksida.

Jeppesen uppger även på sidan att han ger beskedet åt Larsens familjs vägnar.



”Kim Larsen var i sin sista stund omgiven av sin hustru Liselotte samt sina sex barn, Pelle, Sylvester, Alice Eva, Molly, Hjalmer och Lui.”

Cancerbesked



I December förra året så drabbades Larsen av prostatacancer. Sjukdomen gjorde så att artisten var tvungen att ställa in flertalet av hans konserter under 2018. Men under sommaren så återfanns Larsen på scenen igen, skriver DN.

Karriären



Kim Larsen var än folkkär artist i Danmark både som soloartist men också i det danska rockbandet Gasolin' som slog igenom på 70-talet.

Larsen hade en väldigt framgångsrik solokarriär och sålde över 3 miljoner skivor. Han turnerade runt om i Skandinavien och var väldigt populär i Sverige och särskilt i södra Sverige.

Samarbetet med Mats Ronander



I Sverige är Larsen känd för att ha samarbetat med Mats Ronander. Duon gjorde låten ”Gör mig lycklig nu” tillsammans 1992, skriver Aftonbladet.



– Jag kommer att sakna honom väldigt mycket, vi var goda vänner och det här är hemskt tråkigt att höra, säger Mats Ronander, till TT.



Förutom deras hit från 1992 så jobbade Larsen och Ronander ihop nyligen och Larsen hade med en låt på Ronanders kommande platta, skriver Nöjesbladet.



– Sist vi pratade var ett halvår sedan. Jag håller på med en platta och hade med en låt som han har skrivit. Vi pratade lite om musik och sådant. Inte om hans hälsa, men jag vet att han har varit sjuk, säger Ronander till Nöjesbladet och fortsätter:

– Det var en rolig människa, han hade stor humor och han skrev väldigt mycket bra musik. Han har gjort tusentals bra låtar och var en väldigt kreativ person.



Kim Larsen blev 72 år gammal.