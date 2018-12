Samir Badran om pausen från Sigrid: "Trött"

I början av december åkte Samir Badran till Thailand tillsammans med sin pappa. Många undrade över relationen med flickvännen Sigrid Bernson men under en frågestund på hans Instagram skrev Samir att han behövde en paus från allt.

Under hösten gick artisten in i väggen efter ett hetsigt år. Den 9 december la han ut en bild på sin Instagram på när han satt i flygstolen påväg till Thailand och förklarade att han skulle ha semester i en månad. Dock utan flickvännen Sigrid.

"Jag behöver paus från Sverige ett tag" skrev han under frågestunden med sina fans på Instagram.

De senaste två dagarna har han lagt ut tre bilder på Instagram där han på den första skrev "self i: trött på att va trött". På den andra bilden skrev han att flödet behövde uppdateras samt att han sett att de var snöstorm hemma i Sverige och ville därför dela med sig av solen från Thailand, han avslutar med att skriva "REHAB".

På det senaste inlägget har han skrivit "you have to fight through some bad days to earn the best days of ur life".

Samir delar med sig av sin tuffa tid med fansen

Detta har fått många fans att ställa sig frågan – hur mår Samir egentligen?

I inlägget har flera kommenterat att "han är kung" och att han "ska ta hand om sig". Men än så länge så har inga kommentarer från flickvännen Sigrid synts till. Förutom på bilden från flygplanet där hon kommenterat tre hjärtan.

Sigrids gulliga kommentar på Samirs inlägg på Instagram

Samir må vara långt ifrån Sverige, men det hindrar inte honom från att hålla sig uppdaterad om flickvännen. I ett av hennes senaste inlägg på Instagram har han kommenterat "Amen fan vad snyggt". Han har åkt iväg utan Sigrid men har fortfarande koll " Va gör du vaken?" skrev han i hennes inlägg för sex dagar sedan. Hon svarar hans kommentar med "Kom precis hem från spelning".

Ångrar Samir pausen nu? Eller så kanske han ångrar pausen från flickvännen?

Inte långt innan hans resa till Thailand la Sigrid upp en bild den 20 november där de kysser varandra i en pool och skriver:

"Lugnet! Två magiska dagar på Yasuragi! Så fint att få tid tillsammans på en plats som inte är förknippad med någon stress. Jag är så stolt över att jag har en så stark och grym pojkvän. Att han jobbar med sig själv för att komma tillbaka ännu starkare. Du är fantastisk! Jag älskar dig så!".

Samir & Sigrids kärleksfulla dagar på Yasuragi. Bild: Sigrid Bernson Instagram

Sigrid visar att hon är stolt över honom och ger Samir sitt stöd. Men inga fler bilder har hon kommenterat på hans Instagram sedan den 9 december, hade hon velat följa med? Ångrar Samir sig nu att Sigrid inte är med på resan?