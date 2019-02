Margaret i Melodifestivalen 2019 – allt du vill veta om henne

Margaret föddes den 30 juni, 1991 i Polen. Hon slog igenom i Sverige med låten "Cool me down", som blev en stor hit med över 35 miljoner spelningar på Spotify.

I fjol medverkade hon i Melodifestivalen och kom via andra chansen, sjua i finalen med låten "In my Cabana". Under vintern har hon varit aktuell i föreställningen Stjärnklart med artister som Kaliffa, Linda Bengtzing, E-type, Robin Bengtsson och Lasse Berghagen. Nu ska Margaret medverka i årets Melodifestival med låten "Tempo".

Margaret under finalen 2018 när hon framförde "In my Cabana". Foto: Jonas Ekströmer/TT

Här kommer en lista med några saker du kanske inte visste om Margaret.



1. Studerade musik i Polen

Margaret gick på en musikskola i Polen och tog en examen där hon spelade saxofon. Samtidigt som hon sjöng var hon aktiv i flera olika projekt, både inom hårdrock, jazz och electro, berättade hon i en intervju med Skånska Dagbladet.

2. Hennes namn

Hennes riktiga namn är Małgorzata Jamroży, men hon är känd under artistnamnet Margaret.

3. Debutalbumet producerades av svenskar

Margarets debutsingel "Thank you very much" släpptes 2013 och blev snabbt en hit i flera länder. Låten låg bland annat i topp-10 i Italien och topp-20 i Tyskland. Året efter släpptes hennes debutalbum "Add The Blonde". Albumet producerades av svenskarna Martin Eriksson och Joakim Buddee, med den engelska producenten Ant Whiting som tidigare jobbat med M.I.A, skriver United Stage.

4. Gjorde en Pride-låt

Margarets senaste singel "Lollipop" släpptes i augusti 2018. Låten blev Warner Music Swedens signaturmelodi i Europride-paraden.

– Jag har alltid stöttat kärleksinitiativ och kärlek av alla sorter. Love is Love, hälsade Margaret, i ett pressmeddelande då.

5. Vunnit flera utmärkelser

Margaret är en framgångsrik artist hemma i Polen, men hon är även en stor artist internationellt som vunnit flera priser.

Eska Music Awards: Best Video (2013)

Eska Music Awards : Best female artist (2015)

EskaGO Award: Best web artist (2015, 2016, 2017)

MTV Europe music Award for best Polish act (2015, 2016, 2018)

6. Om låten "Tempo"

Margaret hade inte planerat att komma tillbaka till Melodifestivalen, men kunde inte låta bli eftersom hon tyckte låten var så bra. Så här beskriver hon låten i en intervju med wiwibloggs.

– Låten kommer vara lite uptempo. Den är lite annorlunda mot vad ni förväntar er av mig. Låten är inte det vanliga Margaret-soundet, som det alltid varit. Den är lite annorlunda, jag är nöjd. Det är en cool låt, säger hon i en intervju med wiwibloggs.

Margarets framförande av låten "Tempo" ser du den 9 februari under den andra deltävlingen i Malmö.



